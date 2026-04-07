Владелец самарской гостиницы Hampton расторг договор с Hilton

ООО "Актив Индустрия", связанное с водочным заводом "Родник", добилось расторжения договора управления гостиницей Hampton by Hilton Samara с компанией Hilton Russia LLC. Решение по делу 31 марта вынес Арбитражный суд Самарской области.

"Признать прекращенным договор управления от 28.09.2011. Обязать Компанию "Hilton Russia LLC" передать обществу с ограниченной ответственностью "Актив Индустрия" гостиницу, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Л. Толстого, 131, включающую в себя участок, здание, оборудование и инженерные системы здания, оснащение и оборудование и гостиничное оборудование вместе с

любыми их расширениями, перестройками, дополнительными элементами и улучшениями", - постановил суд.

Пока опубликована только резолютивная часть решения. Из нее не ясно с чем связаны требования о прекращении договора.

При этом американская сеть отелей Hilton Worldwide в марте 2022 г. сообщила о приостановке в РФ деятельности по открытию новых отелей из-за специальной военной операции, а в июне того же года заявила о намерениях полного ухода из России и закрыла офис в Москве.

Самарский Hampton на 126 номеров открылся в 2014 году. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом на территории комплекса, ранее занимаемого Самарским ликеро-водочным заводом, который в 1990-е был преобразован в ОАО "Родник".

ООО "Актив Индустрия" входит в группу компаний, связанных с комбинатом "Родник". Компания владела недвижимостью Новобуянского спиртзавода. Учредителями "Актив Индустрии" при создании в 2011 г. выступали Артур Басыров и Вячеслав Дормидонтов (действующий депутат губернской думы). Сейчас владельцем компании выступает Светлана Круглова. Директор ООО - Владимир Рябушкин.

Компания зарегистрирована по адресу гостиницы на ул. Льва Толстого. На ее балансе числятся активы на 472,7 млн рублей. Выручка за 2025 г. составила 228,9 млн руб., чистая прибыль - 12,2 млн рублей. "Актив Индустрия", по данным ИАС Seldon.Basis, имеет сублицензию на торговый знак Hampton by Hilton Samara, действующую до марта 2027 года. Она также владеет торговыми знаками "Родник", "Совет от Крыльев", Милеефф/Mileeff и другими.