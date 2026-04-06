16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рост в два раза: масштабное исследование зафиксировало рывок креативной экономики Самарской области Сайт t2.ru признан "золотым" ОТП Банк снова стал участником всероссийской монетной недели Энергетики сообщили о временном отключении света с 7 по 10 апреля Новый дорожный сезон в Самарской области открыл ремонт трассы Волжский – Курумоч – "Урал"

Экономика и бизнес

Рост в два раза: масштабное исследование зафиксировало рывок креативной экономики Самарской области

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" Институт развития городов "ПОЛИС" изучил креативные индустрии региона и выяснил, насколько сильно этот сектор изменился за последние годы.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей. Вклад этого сектора в экономику региона увеличился на 93% и достиг 123 миллиардов рублей — это почти 4% от всего, что производит область. Таким образом, креативные индустрии перестали быть чем-то узким и нишевым, они стали одной из важных опор экономики.
"Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста региональной экономики, за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Для закрепления успеха необходимы инвестиции, развитие образовательных программ и создание новых площадок для взаимодействия бизнеса, власти и творческих сообществ", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня в этом секторе работают 81 тысяча человек — это больше 7% от всех занятых в регионе. Всего на территории Самарской области зарегистрировано 10 173 креативных предприятия, то есть каждое двадцатое предприятие региона.

Исследование показало три зоны, где креативные индустрии развиваются особенно активно: Самарская агломерация, а также Тольятти и Сызрань. Что касается количества занятых, то по сравнению с другими работниками больше всего креативщиков в Ставропольском районе — здесь в творческих проектах занято 13,27% от всех работающих.

По своей структуре креативная экономика Самарской области в наибольшей степени ориентирована на нематериальные продукты и сервисы — ИТ-разработку, рекламу, дизайн, медиа, архитектурные услуги.

"Сектор демонстрирует высокую экономическую эффективность. Стабильность развития креативного рынка во многом обеспечивают меры поддержки, реализуемые регионом. Для закрепления достигнутых темпов роста необходимы системные вложения в развитие креативных индустрий", — комментирует руководитель проектов Института развития городов "Полис", руководитель исследования Вероника Смей.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Меры поддержки креативного бизнеса реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3