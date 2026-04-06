Погиб боец из Самары, получивший премию за книгу об СВО

Военнослужащий Николай Шарапов из Самары, ставший на СВО писателем, погиб в зоне СВО. Об этом сослуживцы сообщили в его Телеграм-канале.

"Сегодня, когда наш канал осиротел, в первое утро без нашего командира мы сделаем то, что он делал всегда. Скажем спасибо. Спасибо сообществу военкоров и волонтеров за то, что не хайповали, а спрашивали, чем можно помочь, и хранили молчание, давая время сообщить родным и близким", - говорится в сообщении в канале на 48 тысяч подписчиков.

Николай Шарапов родился в Омской области. Вырос в школе-интернате. В 18 лет пошел в армию. Служил в Самаре, где впоследствии осел. С началом СВО подписал контракт с Минобороны.

В 2024 г. вышла книга Николая Шарапова "СВОими глазами", за которую он получил литературную премию имени Владимира Арсеньева.