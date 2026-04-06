Погиб боец из Самары, получивший премию за книгу об СВО

Военнослужащий Николай Шарапов из Самары, ставший на СВО писателем, погиб в зоне СВО. Об этом сослуживцы сообщили в его Телеграм-канале.
"Сегодня, когда наш канал осиротел, в первое утро без нашего командира мы сделаем то, что он делал всегда. Скажем спасибо. Спасибо сообществу военкоров и волонтеров за то, что не хайповали, а спрашивали, чем можно помочь, и хранили молчание, давая время сообщить родным и близким", - говорится в сообщении в канале на 48 тысяч подписчиков.
Николай Шарапов родился в Омской области. Вырос в школе-интернате. В 18 лет пошел в армию. Служил в Самаре, где впоследствии осел. С началом СВО подписал контракт с Минобороны.
В 2024 г. вышла книга Николая Шарапова "СВОими глазами", за которую он получил литературную премию имени Владимира Арсеньева.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет