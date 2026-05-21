До 25 мая продолжается прием заявок на XII всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов"

До 25 мая продолжается прием заявок XII всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" платформы Росмолодежь.Форумы. В 2026 году он объединит 1500 участников со всей страны в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Форум пройдет с 20 июля по 6 августа и станет площадкой для подготовки молодежного актива по основным направлениям общественно-политической работы. Событие реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

"За десять лет в форуме "Территория смыслов" приняло участие более 50 тысяч человек со всех регионов России и 64 стран мира. Он стал одним из ключевых проектов, где молодые люди определяют свою траекторию развития, формируют команду, а в дальнейшем трудоустраиваются на госслужбу, в социальную сферу, в политику. В новом сезоне программа форума "Территория смыслов" будет строиться вокруг трех важных направлений: Родина, Правда и Воля. Отражение этих ключевых ценностей будет прослеживаться в образовательной программе, проектах участников, которые они смогут подать на грантовый конкурс Росмолодежи и получить поддержку на реализацию своих инициатив", — сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В предстоящем году форум сфокусируется на общественно-политической подготовке молодых лидеров, будущих управленцев и политиков со всей России. Это позволит сформировать актив для поиска ответов на вызовы современности и будет способствовать укреплению внутреннего суверенитета страны. Всего запланировано три тематические смены, в которых могут принять участие россияне от 16 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на платформе "Молодежь России". Те, кто успеют сделать это до официального объявления регистрации, получат дополнительные баллы, которые могут сыграть решающую роль при прохождении конкурсного отбора.

Откроет форум смена "Родина". Она пройдет с 20 по 24 июля 2026 года и объединит молодых депутатов представительных органов власти муниципалитетов России и активистов городских молодежных парламентов. Смена будет посвящена вовлечению молодежи на местах в активную гражданскую позицию и общественную деятельность.

В программе — разработка инструментов для повышения социальной активности на местном уровне, обсуждение роли молодых депутатов и активистов в развитии территорий, обмен успешными практиками и формирование сообщества молодых лидеров муниципального уровня.

Второй сменой станет "Правда". С 26 по 30 июля в ней примут участие молодые политики и политологи, а также активисты молодежных общественно-политических организаций и молодежных крыльев парламентских политических партий, лидеры сообществ. Им предстоит заниматься созданием практико-ориентированных социально-архитектурных проектов и программ развития молодежных крыльев партий, искать решения актуальных вызовов, изучать механизмы взаимодействия с органами власти, а также развивать навыки проектирования и управления социальными изменениями.

Заключительная смена — "Воля" — со 2 по 6 августа объединит представителей молодежных советы федеральных государственных органов, делегации силовых и правоохранительных ведомств, а также молодых сотрудников региональных органов исполнительной власти для развития потенциала государственного аппарата и повышению эффективности деятельности ведомств.

В программе — обсуждение взаимодействия с общественными институтами, принципов социальной архитектуры и методик общественно-политической работы. Отдельное внимание будет уделено практикам молодежных советов по оптимизации работы органов власти, а также вопросам укрепления государственного суверенитета.

"Территория смыслов" продолжит задавать тренды молодежной политики через вовлечение лидерской молодежи в открытый диалог с представителями власти и ведущими экспертами из разных отраслей. Во всех сменах примут участие военнослужашие специальной военной операции.

Первые четыре года форум "Территория смыслов" проходил во Владимирской области, а с 2019 года его площадкой выступает Мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия — страна возможностей" в городе Солнечногорске Московской области.