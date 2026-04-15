Студенческий медицинский отряд Самарской области будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО

Студенческие медицинские отряды — одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений в Российских студенческих отрядах (РСО). В летний период студенты-медики работают на должностях младших и средних медицинских работников в медицинских учреждениях по всей стране, тем самым помогая решать вопрос кадрового дефицита в сфере здравоохранения.

Фото: Самарские студенческие отряды

"Сегодня в здравоохранении сохраняется дефицит кадров. Для решения этой проблемы уже действуют меры поддержки, программы "Земский доктор" и "Земский Фельдшер", специальные социальные выплаты. Но важно выстраивать системную работу и с молодежью. В этом году мы запускаем 9 всероссийских и международных медицинских трудовых проектов. Это возможность для студентов получить реальный опыт в больницах и ФАПах, поработать с наставниками и поддержать отрасль в период наибольшей нагрузки и отпусков. Второй год подряд к проектам присоединяются несовершеннолетние участники и студенты из дружественных стран. Наша задача — чтобы все ребята через практику в медицинском отряде закреплялись в профессии и после выпуска приходили работать в государственную систему здравоохранения. Продолжим над этим работать!", — прокомментировала Юлия Дрожжина, председатель правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Летом 2026 г. студенческий медицинский отряд "Агапэ" Самарского государственного медицинского университета будет трудиться на Всероссийском студенческом медицинском трудовом проекте "Клиника" в Челябинске. Также боец студенческих отрядов Самарской области Марсель Абушаев вошел в состав Всероссийского студенческого фармацевтического отряда "36,6" в Санкт-Петербурге, где 150 студентов, обучающиеся на специальности фармацевтов будут работать в одноименной сети аптек.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 г. такой возможностью воспользовались уже более 170 тыс. человек.

Молодежной политике, поддержке талантливых молодых людей, получению востребованных профессий уделено особое внимание в Народной программе партии "Едина Россия".

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

