Донорская акция объединила сотрудников НОВИКОМа в разных регионах России

Сотрудники НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) приняли участие в донорской акции, организованной совместно с Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством. К инициативе традиционно присоединилось несколько десятков работников банка из разных регионов страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири и Поволжья.

В столице мероприятие состоялось на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства России, в других городах — в учреждениях службы крови. Перед донацией каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр, чтобы процедура была безопасна как для донора, так и для реципиента.

НОВИКОМ развивает программу добровольной сдачи крови с 2013 года. За это время в банке сформировалось настоящее донорское сообщество: некоторые сотрудники участвуют в акции уже много лет и стали почетными донорами. В НОВИКОМе отмечают, что инициатива объединяет коллектив, у многих работников с этим связаны личные истории.

"Когда коллеги сдают кровь, это делается не ради выполнения плана или отчетности. Это личное и ответственное решение, осознанное желание спасти чью-то жизнь. Это позволяет каждому сотруднику почувствовать себя частью большого и по-настоящему важного дела. И руководство банка с радостью поддерживает это стремление. Для нас это самый честный показатель корпоративной культуры, объединяющий сотрудников, мы гордимся участием в таких мероприятиях", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Донорское движение в России активно развивают Союз машиностроителей и Федеральное медико-биологическое агентство. К программе подключены более тысячи предприятий и организаций по всей стране. В Воронежской области инициативу поддерживает региональное отделение Союза машиностроителей, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ. В регионе акции проводятся на регулярной основе на базе местных медицинских учреждений, вузов и промышленных предприятий.