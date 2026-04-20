Перевозку пациентов скорой помощи Самары опять доверили "Ростеху" Главный врач больницы им. Середавина: "Мы наконец вошли в нормальный режим" В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями В ВСК выяснили, какой возраст россияне считают оптимальным для рождения детей Марафон "За медицину здорового долголетия" завершился в Чапаевске

Перевозку пациентов скорой помощи Самары опять доверили "Ростеху"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская городская станция скорой медицинской помощи заключила контракт на аутсорсинга автопарка с ООО "РТ-Социальная сфера", которое является одной из структур госкорпорации "Ростех". Стоимость — 1,5 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт рассчитан на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2029 года. Подрядчик должен будет обеспечивать работу выездных бригад скорой помощи в Самаре и области. Причем для выполнения этой задачи ему предоставят 67 автомобилей.

Компания должна обеспечивать подачу машин в технически исправном состоянии, заправленных с экипажем по адресам:

• ул. Больничная, 2;
• ул. Елизарова, 62а;
• ул. Гагарина, 73;
• ул. Калинина, 33;
• ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);
• ул. Фрунзе, 112;
• ул. Грозненская, 4;
• п. Управленческий,
• ул. Крайняя, 17.

"Водители должны обладать хорошим знанием дорог Самарской области, быть устойчивыми в стрессовых ситуациях, аккуратными, добросовестными и пунктуальными при исполнении своих обязанностей, соблюдать правила этики и конфиденциальности в отношениях с ответственными лицами заказчика, пациентами и пострадавшими относительно сведений, охраняемых законом. Во время рабочей смены они подчиняются врачам или фельдшерам выездных бригад. А по указанию этих сотрудников участвуют в переноске, погрузке и разгрузке больных и пострадавших при их транспортировке, оказании скорой помощи в меру своей компетенции под руководством медицинского работника", — говорится в контракте.

Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины.

Оба предыдущих контракта также были заключены со структурой "Ростеха". В 2020 году компания передала области 67 машин скорой помощи, обеспечением работы которых и продолжит заниматься в ближайшие три года. 

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

