В Самарской области 596 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона

По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, с начала текущего эпидемического сезона зарегистрировано 1 948 пострадавших от укусов клещей на территории региона, среди которых 596 несовершеннолетних.

В рамках мониторинга инфекционной опасности клещей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" осуществляет лабораторные исследования на два ключевых патогена: вирус клещевого энцефалита и боррелии.

По состоянию на 1 июня получены следующие результаты:

При исследовании на вирус клещевого энцефалита проанализировано 1 562 клеща, снятых с человека. Положительный результат выявлен лишь в одном случае, что соответствует доле зараженности 0,06%.

В ходе ПЦР‑диагностики на боррелии исследована та же выборка из 1 562 экземпляров. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 192 образцах, что составляет 12,3% от общего числа, то есть каждый восьмой клещ в регионе несет боррелиоз.