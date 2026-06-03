Авито: жители Приволжья предпочитают восстанавливать здоровье в санаториях

Жители Приволжского федерального округа готовы потратить на оздоровительную поездку в санаторий около 37 тыс. рублей на человека. В таких поездках они используют не только восстановительные программы, но и наслаждаются тишиной, природой и возможностью снизить уровень стресса.
Эксперты Авито Рекламы и Авито Путешествий провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, какие виды оздоровительного отдыха им интересны и сколько они готовы потратить на такую поездку.
За последний год каждый десятый (10%) опрошенный уже был в такой поездке, ещё 34% планировали её. Часть аудитории пока только присматривается к формату: 22% не рассматривали его за последний год, но считают интересным. Не рассматривают отдых для восстановления сил 26% опрошенных.
Среди вариантов оздоровительной поездки заметно лидируют санатории с лечебными программами: их выбрали 46% респондентов. Загородный отдых с баней, бассейном или массажем отметили 21%, активные маршруты на природе, включая горы, прогулки и трекинг — 12%.
Какой формат оздоровительного отдыха вам наиболее интересен?
|
Формат
|
Доля ответов респондентов, %
|
Санаторий с лечебными программами
|
46%
|
Загородный отдых с баней, бассейном, массажем
|
21%
|
Активный отдых на природе
|
12%
|
Термальные источники / горячие бассейны
|
11%
|
Spa-отель или wellness-отель
|
8%
|
Ретрит / йога-тур / детокс-программа
|
2%
Главная цель оздоровительной поездки — забота о здоровье: пройти оздоровительные или профилактические процедуры хотят 38% респондентов. На втором месте — спокойный отдых без насыщенной программы: 19% выбирают тишину или прогулки на природе. Новые впечатления без активных экскурсий важны для 17% опрошенных, сон и снижение стресса — для 13%. Поплавать или сходить в баню хотели бы 9%, массаж, spa и уходовые услуги отметили 5%.
Чаще всего на оздоровительную поездку опрошенные выделяют от 21 до 40 тыс. рублей на человека — этот бюджет назвали 36% респондентов. До 20 тыс. рублей готовы потратить 29%, от 41 до 70 тыс. рублей — 23%. Бюджет от 71 до 100 тыс. рублей рассматривают 9% опрошенных, свыше 100 тыс. рублей — 3%. В среднем участники исследования готовы потратить на такой отдых 37 307 рублей на человека.
Сколько вы готовы потратить на оздоровительную поездку на одного человека?
|
Бюджет
|
Доля ответов респондентов, %
|
До 20 тыс. рублей
|
29%
|
21–40 тыс. рублей
|
36%
|
41–70 тыс. рублей
|
23%
|
71–100 тыс. рублей
|
9%
|
Более 100 тыс. рублей
|
3%
Чаще всего оздоровительную поездку рассматривают для отдыха с семьей или детьми: так ответили 35% опрошенных. Ещё 31% выбирают поездку с партнёром. В одиночку такой отдых рассматривают 21% опрошенных, в компании друзей — 13%.
Онлайн-реклама влияет на выбор места для отдыха. Среди тех, кто рассматривает поездку для восстановления сил или уже ездил в неё, 80% отметили её влияние на решение о выборе места. Для 13% это один из основных факторов; 38% учитывают рекламные предложения вместе с другими параметрами, 29% обращают на них внимание время от времени. Без влияния интернет-рекламы выбирают место 19% опрошенных.
Среди площадок, реклама на которых влияет на выбор места для отдыха, четверть (25%) жителей Приволжского федерального округа называют сайты с объявлениями и маркетплейсы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас