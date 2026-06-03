Авито: жители Приволжья предпочитают восстанавливать здоровье в санаториях

Жители Приволжского федерального округа готовы потратить на оздоровительную поездку в санаторий около 37 тыс. рублей на человека. В таких поездках они используют не только восстановительные программы, но и наслаждаются тишиной, природой и возможностью снизить уровень стресса.

Эксперты Авито Рекламы и Авито Путешествий провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, какие виды оздоровительного отдыха им интересны и сколько они готовы потратить на такую поездку.

За последний год каждый десятый (10%) опрошенный уже был в такой поездке, ещё 34% планировали её. Часть аудитории пока только присматривается к формату: 22% не рассматривали его за последний год, но считают интересным. Не рассматривают отдых для восстановления сил 26% опрошенных.

Среди вариантов оздоровительной поездки заметно лидируют санатории с лечебными программами: их выбрали 46% респондентов. Загородный отдых с баней, бассейном или массажем отметили 21%, активные маршруты на природе, включая горы, прогулки и трекинг — 12%.

Какой формат оздоровительного отдыха вам наиболее интересен?

Формат Доля ответов респондентов, % Санаторий с лечебными программами 46% Загородный отдых с баней, бассейном, массажем 21% Активный отдых на природе 12% Термальные источники / горячие бассейны 11% Spa-отель или wellness-отель 8% Ретрит / йога-тур / детокс-программа 2%

Главная цель оздоровительной поездки — забота о здоровье: пройти оздоровительные или профилактические процедуры хотят 38% респондентов. На втором месте — спокойный отдых без насыщенной программы: 19% выбирают тишину или прогулки на природе. Новые впечатления без активных экскурсий важны для 17% опрошенных, сон и снижение стресса — для 13%. Поплавать или сходить в баню хотели бы 9%, массаж, spa и уходовые услуги отметили 5%.

Чаще всего на оздоровительную поездку опрошенные выделяют от 21 до 40 тыс. рублей на человека — этот бюджет назвали 36% респондентов. До 20 тыс. рублей готовы потратить 29%, от 41 до 70 тыс. рублей — 23%. Бюджет от 71 до 100 тыс. рублей рассматривают 9% опрошенных, свыше 100 тыс. рублей — 3%. В среднем участники исследования готовы потратить на такой отдых 37 307 рублей на человека.

Сколько вы готовы потратить на оздоровительную поездку на одного человека?

Бюджет Доля ответов респондентов, % До 20 тыс. рублей 29% 21–40 тыс. рублей 36% 41–70 тыс. рублей 23% 71–100 тыс. рублей 9% Более 100 тыс. рублей 3%

Чаще всего оздоровительную поездку рассматривают для отдыха с семьей или детьми: так ответили 35% опрошенных. Ещё 31% выбирают поездку с партнёром. В одиночку такой отдых рассматривают 21% опрошенных, в компании друзей — 13%.

Онлайн-реклама влияет на выбор места для отдыха. Среди тех, кто рассматривает поездку для восстановления сил или уже ездил в неё, 80% отметили её влияние на решение о выборе места. Для 13% это один из основных факторов; 38% учитывают рекламные предложения вместе с другими параметрами, 29% обращают на них внимание время от времени. Без влияния интернет-рекламы выбирают место 19% опрошенных.

Среди площадок, реклама на которых влияет на выбор места для отдыха, четверть (25%) жителей Приволжского федерального округа называют сайты с объявлениями и маркетплейсы.