"Тольяттиазот" организовал летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников

В рамках летней оздоровительной кампании в 2026 году в лагерях и пансионатах Самарской области отдохнут около 200 детей сотрудников "Тольяттиазота". Скидка для приобретения льготных путевок, предусмотренная Коллективным договором предприятия, составляет 70% от стоимости.
В этом году в качестве мест для детского отдыха выбраны пансионат "Радуга" и лагерь "Звездный", находящиеся в Зеленой зоне Тольятти.
Каждая смена, которая включает в себя развлекательно-образовательную программу, длится три недели. Самым массовым станет второй заезд в "Звездный" с 24 июня по 14 июля, где отдохнут 73 ребенка.
Возможность приобретения льготной путевки предоставляется сотрудникам с детьми от 6 до 18 лет, стаж которых на предприятии составляет более одного года. Кроме того, социальные гарантии для работников ТОАЗа включают в себя расширенное медицинское страхование, программы поддержки материнства и детства, служебного жилья и санаторно-курортного лечения.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
Старт летней оздоровительной кампании официально дан, и для "ТОАЗа" приоритетом является обеспечение безопасного, полезного и доступного отдыха для детей сотрудников. В своей деятельности предприятие тесно сотрудничает с учреждениями дошкольного, школьного образования и спортивными организациями, оказывая помощь в их оснащении, проведении соревнований разного уровня и организации досуга учащихся. Совокупность прилагаемых усилий Компании — это залог того, что предстоящие каникулы пройдут с пользой: дети оздоровятся, научатся работать в команде и добиваться успехов.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги