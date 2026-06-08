"Тольяттиазот" организовал летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников

В рамках летней оздоровительной кампании в 2026 году в лагерях и пансионатах Самарской области отдохнут около 200 детей сотрудников "Тольяттиазота". Скидка для приобретения льготных путевок, предусмотренная Коллективным договором предприятия, составляет 70% от стоимости.

В этом году в качестве мест для детского отдыха выбраны пансионат "Радуга" и лагерь "Звездный", находящиеся в Зеленой зоне Тольятти.

Каждая смена, которая включает в себя развлекательно-образовательную программу, длится три недели. Самым массовым станет второй заезд в "Звездный" с 24 июня по 14 июля, где отдохнут 73 ребенка.

Возможность приобретения льготной путевки предоставляется сотрудникам с детьми от 6 до 18 лет, стаж которых на предприятии составляет более одного года. Кроме того, социальные гарантии для работников ТОАЗа включают в себя расширенное медицинское страхование, программы поддержки материнства и детства, служебного жилья и санаторно-курортного лечения.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Старт летней оздоровительной кампании официально дан, и для "ТОАЗа" приоритетом является обеспечение безопасного, полезного и доступного отдыха для детей сотрудников. В своей деятельности предприятие тесно сотрудничает с учреждениями дошкольного, школьного образования и спортивными организациями, оказывая помощь в их оснащении, проведении соревнований разного уровня и организации досуга учащихся. Совокупность прилагаемых усилий Компании — это залог того, что предстоящие каникулы пройдут с пользой: дети оздоровятся, научатся работать в команде и добиваться успехов.