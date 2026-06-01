В СамГМУ разработали экологичный метод создания компонентов для новых лекарств

Ученые СамГМУ разработали безопасный и экологичный метод создания компонентов для новых лекарств. Он позволяет получать более чистые фармацевтические субстанции, снижает себестоимость производства и делает синтез безопаснее.

Вместо токсичных растворителей химики использовали алюминиевые металл-органические каркасы (MOF), в частности структуру DUT-5. Эти пористые кристаллы работают как "губки", пропуская внутрь только нужные молекулы по размеру. Катализатор можно извлечь из смеси и использовать повторно без потери эффективности.

Метод применили для синтеза 1,3,4-оксадиазолов — гетероциклических фрагментов, которые входят в состав медицинских материалов, противовирусных препаратов (например, от ВИЧ) и OLED-дисплеев. Результаты исследования опубликованы в журнале "Microporous and Mesoporous Materials".