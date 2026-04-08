В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы им. Пирогова

Капитальный ремонт был проведен в нейрохирургическом отделении № 5, расположенным в первом хирургическом корпусе Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова.
Современные условия для оказания медицинской помощи созданы благодаря средствам, выделенным из регионального бюджета.
"В ходе ремонта была проведена полная реконструкция всех помещений. Заменены оконные и дверные блоки, полностью обновлены инженерные коммуникации: системы отопления, водоотведения, канализации и энергоснабжения. Особое внимание уделялось не только функциональности, но и эстетике — обновленный интерьер создает благоприятную атмосферу для пациентов и медицинского персонала", — рассказал заведующий отделением Сергей Сергеев.
Нейрохирургическое отделение № 5 больницы им. Н. И. Пирогова — это одно из ведущих подразделений, специализирующееся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
"Создание современной, безопасной и комфортной среды является одним из ключевых приоритетов в развитии учреждения, — подчеркнул главный врач больницы Анатолий Титов. — Ранее мы провели ремонт в хирургическом отделении № 6 в первом хирургическом корпусе, отделении диализа. Также провели капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го хирургического корпуса с присоединением резервного источника электроснабжения за счет средств, выделенных из областного бюджета".
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 г. в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи" планируется на территории Самарской городской клинической больницы N1 им. Н. И. Пирогова построить приемно-диагностический модуль. Он будет оснащен новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.
Приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи уделено и в Народной программе партии "Единая Россия" в рамках проекта "Здоровое будущее".
