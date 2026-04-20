Новокуйбышевский НПЗ провел ежегодный день донора

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ (входит в НК "Роснефть") совместно с Самарской областной станцией переливания крови провели ежегодную добрую акцию, приуроченную к Национальному дню донора. В 2026 году участие приняли более 100 работников НПЗ. Благодаря им областной банк переливания крови пополнился на 50 литров.

Традиция помогать людям

В компании реализуется программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники участвуют в различных, экологических и социально-гуманитарных мероприятиях. Сдача крови является доброй традицией НПЗ. Ежегодно к ней подключается все больше заводчан, следуя примеру своих коллег. На предприятии много желающих помочь, среди них есть и почетные доноры, и новички.

Для того чтобы принять участие в акции, не требуется много усилий. Любому желающему нужно только пройти регистрацию и сдать анализ, который проводят сразу перед донацией. Для этого на территории предприятия с самого утра был развернут мобильный пункт Областной станции переливания крови.

"Я сдаю кровь в пятый раз, просто хочу помочь людям, которые попали в трудную ситуацию. Участвовать начала в 2022-м и теперь сдаю кровь каждый год", - поделилась инженер конструктор ПКУ Наталья Хорева.

День донора предприятие проводит уже восьмой год. За одну донорскую акцию сотрудники Новокуйбышевского НПЗ сдают около 50 литров крови. Таким добровольным актом работники НПЗ помогают медикам спасать жизни людей - трудно представить более ценный дар незнакомому человеку, чем собственная кровь. Многие из заводчан, признаются, что хотят помочь боевым товарищам.

"Участвую в донорской акции уже третий год подряд. В 2022-м просто решил попробовать, а сегодня вот сдаю уже в 18-й раз. Понимаю, насколько это важно, ведь кровь сейчас очень требуется. В планах - стать почетным донором - сдать кровь 40 раз. Половина пути почти пройдена", - поделился планами Андрей Мальков, ведущий специалист отдела информационной безопасности.

Сдача крови - польза для здоровья

Как отмечают в Службе крови Самарской области, для пополнения банка крови доноры нужны всегда - при проведении различных хирургических вмешательств в стационарах, в детских больницах часто требуется переливание крови, и заводчане всегда активно участвуют в выездных акциях.

Яна Глебова, исполняющая обязанности заведующей отделения заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции, признается, что кровь всегда востребована и сотрудников, которые хотят стать частью такого благого дела, с каждым годом все больше: "Мы много лет сотрудничаем с предприятиями компании "Роснефть". Каждый год многие сотрудники активно проявляют интерес к акции, на мобильной станции у нас ажиотаж всегда".

Но даже среди такого количества желающих, пройти донацию может не каждый - ее принимают лишь у абсолютно здоровых людей. Заводчане проходят регулярные медосмотры, активно занимаются спортом, ведь волонтерство - важный элемент корпоративной культуры "Роснефти".

"Сдаю сегодня в 19-й раз. Считаю, что быть донором в первую очередь полезно. У меня жена - медик, она посоветовала для здоровья. Я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, занимаюсь в спортивном зале. Первым из своего коллектива начал участвовать в акции, а потом потихоньку коллеги начали подключаться. Сейчас более половины моего коллектива сдают кровь", - рассказала Андрей Белокопытов, старший оператор цеха.

На Новокуйбышевском НПЗ реализуются программы "Энергия жизни" и "Благополучие персонала". Они направлены на сохранение и укрепление здоровья работников. Заводчан вовлекают в культуру активного и здорового образа жизни, прививают экопривычки. Именно поэтому деятельность предприятия в сфере оздоровления работников из года в год остается на самом высоком уровне.

Новокуйбышевский НПЗ на протяжении многих лет является победителем Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".