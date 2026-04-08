В СамГМУ разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава

В Самарском государственном медицинском университете разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Об этом сообщил в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Это прорыв в медицине. Имплантат уже успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве", - уточнил глава региона.
Как поясняют разработчики, голеностопный сустав - очень сложная конструкция с множеством соединений, и он всегда был вызовом для протезирования. Для России это первая подобная операция, а для всего мира - уникальное единичное вмешательство.
Благодаря самарской разработке, а также слаженной работе хирургов и онкологов удалось избежать ампутации.
Разработанная в СамГМУ технология позволила не только сохранить конечность, но и обеспечить ее рост вместе с организмом, что важно как с функциональной, так и с психологической точки зрения.
Использование растущего неинвазивного эндопротеза предоставляет возможность избежать многократных травматичных вмешательств: длина имплантата корректируется поэтапно, по мере роста ребенка, с помощью внешней магнитной системы, без повторных операций. В каждом конкретном случае изделие изготавливается индивидуально, по параметрам маленького пациента.
Выпуск эндопротезов осуществляется на площадке Центра серийного производства СамГМУ. Проект по созданию и внедрению в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"СамГМУ вносит большой вклад в достижение целей нацпроектов в области высокотехнологичной медицины и технологический суверенитет России. Над созданием эндопротеза работала большая междисциплинарная команда. Огромное уважение инженерам, врачам, руководству СамГМУ и всем тем, кто трудится над сохранением жизни и здоровья", - заключил губернатор.
