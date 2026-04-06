ВТБ: треть россиян в ближайшие 3–5 лет будет копить на депозитах

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения. Согласно опросу ВТБ, треть россиян по-прежнему считает, что в ближайшие 3–5 лет выгоднее копить на депозитах.

Пока депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: треть россиян хранят средства только на вкладах, еще треть инвестировали менее 25% накоплений. Активно вкладывают в инвестиции более половины сбережений лишь 5% опрошенных. При этом 46% интересуются акциями российских компаний, 30% — облигациями, 24% — ПИФами и доверительным управлением, 17% — индивидуальными инвестиционными счетами.

Чем ниже опускается ставка по вкладам, тем больше интерес у розничных инвесторов к альтернативным инструментам. При доходности вкладов 13% о переходе задумываются 14% опрошенных. При снижении до 10–12% к ним добавляется еще четверть, а при ставках 7–9% уже треть россиян начнут искать способы приумножить свой капитал. Только 12% не будут менять стратегию сбережений ни при каких условиях.

Главный критерий выбора инвестиционных продуктов для большинства россиян — надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота, еще для 19% — ликвидность. Для 17% главным мотивом выступает потенциал дохода, превышающего от вклада.

Главное преимущество инвестиций для 52% участников опроса — это возможность ежемесячного купонного дохода, для 25% — защита от инфляции, для 12% — налоговые льготы.

Открыть инвестиционный счет прямо сейчас 38% россиян готовы, если банк предложит простой готовый портфель. 25% подтолкнет пример знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу. 10% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.

