Эксперты Сбера назвали самые перспективные активы на второй квартал

Эксперты Сбера рассказали, как может выглядеть сбалансированный портфель во втором квартале этого года. По мнению аналитиков, наиболее рационально будет сделать основной фокус на облигациях с фиксированным купоном, которые по-прежнему оценены рынком достаточно консервативно. Также акцент стоит сделать на российских акциях, особенно на бумагах внутреннего сектора.

54% - рублевые облигации с фиксированным купоном (ОФЗ и корпоративные облигации)

Аналитик СберИнвестиций Федор Чижов отмечает, что на фоне улучшения перспектив рубля и его ослабления в начале года, имеет смысл увеличить долю рублевых облигаций в портфеле. "Есть потенциал роста рублевых облигаций на фоне того, что возможное снижение ставки еще не полностью учтено в их ценах", - добавляет эксперт.

Аналитики отдают предпочтение сегменту ААА-АА, а в более низких рейтинговых категориях рекомендуют подходить к кредитному риску крайне избирательно. Кроме того, по мнению экспертов, стоит обратить внимание на растущий сегмент секьюритизации потребительских кредитов, предлагающий премию к ОФЗ с погашением до года в 250–450 б. п. при ограниченном риске.

15% - российские акции

По мнению аналитиков, базовый сценарий по индексу Мосбиржи во втором квартале - 2 950 п, а при затяжном конфликте на Ближнем Востоке индекс может приблизиться к 3 000 п. В случае скорого окончания конфликта потенциал роста, наоборот, ограничен.

"В котировках большинства нефтяных компаний уже учтены высокие прогнозные цены на нефть. Поэтому наиболее привлекательно выглядят акции внутреннего сектора, которые скорректировались на фоне изменения предпочтений инвесторов. На второй квартал считаем привлекательными акции компаний Транснефть прив., Татнефть, Т-Технологии, Дом.РФ, Лента, Ozon, Яндекс, HeadHunter, Совкомфлот, Промомед, Озон Фармацевтика", - отмечает Чижов.

13% - рублевые флоатеры (ОФЗ и корпоративные облигации)

В СберИнвестициях считают, что если ситуация будет развиваться ближе к рискованному сценарию, который предполагает более затяжной конфликт на Ближнем Востоке, то имеет смысл повысить долю рублевых инструментов. В первую очередь речь идет о флоатерах и инструментах денежного рынка, которые более релевантны при возможном ускорении инфляции.

12% - валютные облигации (из них 40% - облигации в евро, 30% - в долларах и 30% - в юанях)

Эксперты предлагают снизить долю валютных инструментов в портфеле в связи с улучшением перспектив рубля. Это связано с тем, что доходности валютных облигаций близки к уровням, которые аналитики ожидают через год.

6% - золото и серебро

По мнению аналитиков, золото останется под давлением на фоне рисков ужесточения монетарной политики. Доллар во втором квартале останется крепким против основных мировых валют, так как снижение ставки ФРС в ближайшее время маловероятно из-за ожидаемого ускорения инфляции.

"Согласно прогнозам наших аналитиков, средняя цена унции золота на второй квартал составит $4750, на конец года - $4250", - отмечает Чижов. - "Что касается цен на серебро, они будут определяться динамикой котировок золота и премиями на биржах в Азии. По прогнозам аналитиков, во втором квартале цена может составить $72 за унцию. Кроме того, аналитики ожидают коррекцию цен на палладий во втором квартале до $1300 за унцию, а на платину - до $1800 за унцию", - добавляет Чижов.

Цены на нефть

По мнению экспертов, повреждение нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива продолжат поддерживать цены на нефть. "Прогноз цены Brent на второй квартал - $110/барр. Аналитики ожидают сокращения дисконта Urals к Brent, прогноз средней цены Urals на второй квартал - $92/барр." - отмечает Чижов.