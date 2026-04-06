"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы. Основной темой мероприятия стало совместное проведение температурных испытаний теплосетей от Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной (ПОК) и Безымянской отопительной котельной (БОК).
В первой половине апреля энергетики проверят:
- с 7 по 8 апреля коммуникации от Самарской ГРЭС;
- с 9 по 10 апреля сети от Безымянской отопительной котельной;
- с 14 по 15 апреля теплотрассы от Привокзальной отопительной котельной.
"Эти испытания позволяют выявить дефекты коммуникаций и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур. Крайне важно, чтобы на период проведения диагностики многоквартирные жилые дома не закрывали внутренние коммуникации. Испытания помогут оценить безопасность работы оборудования внутри домов", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.
"ЭнергосбыТ Плюс" также напоминает жителям Самары о необходимости с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.
В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.
В период испытаний самарцам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????