"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы. Основной темой мероприятия стало совместное проведение температурных испытаний теплосетей от Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной (ПОК) и Безымянской отопительной котельной (БОК).

В первой половине апреля энергетики проверят:

с 7 по 8 апреля коммуникации от Самарской ГРЭС;

с 9 по 10 апреля сети от Безымянской отопительной котельной;

с 14 по 15 апреля теплотрассы от Привокзальной отопительной котельной.

"Эти испытания позволяют выявить дефекты коммуникаций и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур. Крайне важно, чтобы на период проведения диагностики многоквартирные жилые дома не закрывали внутренние коммуникации. Испытания помогут оценить безопасность работы оборудования внутри домов", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.

"ЭнергосбыТ Плюс" также напоминает жителям Самары о необходимости с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.

В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.

В период испытаний самарцам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.