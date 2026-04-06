"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы. Основной темой мероприятия стало совместное проведение температурных испытаний теплосетей от Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной (ПОК) и Безымянской отопительной котельной (БОК).

В первой половине апреля энергетики проверят:

  • с 7 по 8 апреля коммуникации от Самарской ГРЭС;
  • с 9 по 10 апреля сети от Безымянской отопительной котельной;
  • с 14 по 15 апреля теплотрассы от Привокзальной отопительной котельной.

"Эти испытания позволяют выявить дефекты коммуникаций и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур. Крайне важно, чтобы на период проведения диагностики многоквартирные жилые дома не закрывали внутренние коммуникации. Испытания помогут оценить безопасность работы оборудования внутри домов", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.

"ЭнергосбыТ Плюс" также напоминает жителям Самары о необходимости с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.

В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.

В период испытаний самарцам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

