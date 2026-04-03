Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко оценил возможности для развития ИТ-компаний в Самарской области

В пятницу, 3 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Поездка посвящена теме цифрового развития региона.

Совместно с губернатором Вячеславом Федорищевым Дмитрий Григоренко провел совещание по цифровой повестке, а также осмотрел ряд ключевых предприятий и инфраструктурных объектов области.

Вместе с заместителем председателя правительства Самарской области Вячеславом Романовым и заместителем председателя правительства - министром финансов региона Ольгой Собещанской он посетил ООО "Транспорт будущего Самара" в Тольятти. О проводимой работе и достижениях рассказали генеральный директор ООО "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров и генеральный директор АНО "НПЦ БАС Самара" Константин Яшин.

Компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы (БАС), создает платформы БАС и внедряет модели их применения для различных отраслей хозяйственной деятельности. Ключевой компетенцией ООО "Транспорт будущего Самара" является локализация отечественных комплектующих для БАС, это винты, электрические двигатели, драйверы управления, полетные контроллеры, иная авионика, средства связи, литий-ионные аккумуляторные батареи, корпусные детали и другие. Дмитрию Григоренко были представлены новый мобильный растворный комплекс, линии монтажа, сборки аккумуляторных батарей.

Компания также служит одним из учредителей, партнеров и резидентов научно-производственного центра БАС "Самара", который создан в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Это одна из первых в регионах России инфраструктурных площадок для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС. На базе НПЦ БАС "Самара" по итогам 2025 г. 70 компаний-резидентов реализуют 72 технологических проекта.

Дмитрий Григоренко отметил, что разрабатываемые в компании платформенные решения по БАС важно распространять на другие регионы страны.

В технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" делегацию ознакомили с возможностями этой площадки для ИТ-компаний. Это один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России, он обеспечивает условия для развития инновационных стартапов, включая акселерационные программы, цифровые лаборатории. Сферы специализации технопарка - информационные и телекоммуникационные технологии, транспорт и космические разработки, биотехнологии и медицина, энергоэффективность и энергосбережение, химия и разработка новых материалов, экология.

По итогам 2025 г. на базе технопарка по шести отраслевым направлениям реализуют свои проекты более чем 320 резидентов, ими создано свыше 2,2 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2025 г. выручка резидентов технопарка превысила 42,2 млрд рублей - это на 24 млрд руб. больше, чем годом ранее (18,2 млрд в 2024 году).

Также технопарк является партнером Фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), АНО "Агентство по технологическому развитию", АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций". С 2019 г. технопарк привлек в стартапы грантовое финансирование от федеральных институтов поддержки в размере 2,6 млрд рублей.

Дмитрию Григоренко были представлены ИТ-проекты резидентов. Их тематика касалась цифровой инфраструктуры для транспортной сферы (беспилотный логистический коридор), внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в геоинформационную систему, а также использования ИИ для сбора обращений и сортировки решений, для управления кадровым резервом, для поиска федеральных и региональных мер поддержки.

"Самарская область - регион, где исторически есть и база для подготовки сильных технических специалистов, и развитая промышленность, которая формирует спрос на ИТ-кадры. Когда есть такие заказчики - развивается и ИТ-отрасль. В Самарской области почти 1500 региональных ИТ-компаний, выручка которых растет в среднем на 12% в год, это очень хорошая динамика", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.