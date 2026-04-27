Самарский регион посетила делегация предприятий Ленинградской области

С 22 по 24 апреля в Самарской области состоялась межрегиональная бизнес-миссия предприятий Ленинградской области, организованная при поддержке АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" и Торгово-промышленной палаты Самарской области. Делегацию возглавила руководитель Центра кластерного развития АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Кетеван Хализова.

Цель миссии — установление и расширение торгово-экономических связей между регионами, поиск новых партнёров, поставщиков и клиентов в сфере промышленного производства, машиностроения, металлообработки, поставок промышленного оборудования и инженерных решений.

22 апреля, в первый день миссии, в ТПП Самарской области состоялось торжественное открытие. С приветственным словом выступила заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области, руководитель департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей Анастасия Рыбакова. Директор департамента внешних связей ТПП Самарской области Андрей Фомичев подчеркнул высокую заинтересованность региона в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Ленинградской областью.

Экономический потенциал Самарской области представила руководитель отдела привлечения инвестиций фонда "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" Айнура Шамиева. Она отметила, что основу промышленности региона составляют машиностроение (включая автомобилестроение), нефтепереработка и производство синтетических каучуков. В презентации были подробно освещены ключевые инвестиционные проекты и меры государственной поддержки.

Ключевым событием первого дня стала биржа деловых контактов, организованная ТПП Самарской области. В её рамках прошло совещание предпринимателей двух регионов, а также индивидуальные B2B-переговоры, где представители девяти ленинградских компаний презентовали свои возможности самарским коллегам.

В ходе визита делегация посетила АО "Завод Продмаш" и АО "Самарский металлургический завод". Состоялись рабочие встречи и осмотр производственных мощностей, что позволило гостям воочию оценить масштаб и технологический уровень самарской промышленности. Также участники делегации посетили ООО "Нефтефлот" (г. Самара) — предприятие, специализирующееся на судоремонте и судостроении, а также производстве нефтегазового оборудования. Затем гости посетили верфь Swift Chaser (ООО "Асклас") — строительство скоростных катеров и маломерных судов. В обоих предприятиях прошли осмотр цехов и обсуждение возможностей кооперации.

Финальный день миссии прошёл на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". Делегация посетила ООО "ИнтЭксПласт" (изделия из пластмасс для автопрома), состоялась мини-экскурсия в технопарк "Жигулёвская долина" — один из ведущих инновационных кластеров региона. Завершилась программа визитом на АО "Фосфохим" в г. Тольятти, где гости ознакомились с современным химическим производством и обсудили перспективы взаимных поставок сырья и оборудования.

По результатам B2B-встреч, переговоров и осмотров предприятий стороны договорились о проработке конкретных кооперационных проектов. Все три дня миссии подтвердили высокую заинтересованность деловых кругов Ленинградской и Самарской областей в налаживании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.