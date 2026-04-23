"Билайн.аналитика": 7 из 10 пользователей ИИ в России выбирают "Алису AI"

Топ сервисов искусственного интеллекта в России в I квартале 2026 года возглавляет "Алиса AI" от Яндекса с долей 67%, показало исследование "Билайн.аналитики", проведённое в сети мобильного интернета. Ближайшим конкурентом "Алисы AI" стал DeepSeek, выбор 29% пользователей. ChatGPT взял "бронзу" с показателем 7%.

Исследование проводилось на основе агрегированных обезличенных данных. Выяснилось, что ИИ использует каждый девятый россиянин. Большинство клиентов подобных сервисов живут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также Новосибирске и Краснодаре. Ядро аудитории (60%) составляют люди от 35 до 55 лет, мужчин среди них несколько больше, чем женщин (57% против 43%).

В число инструментов, популярных среди пользователей-мужчин, помимо "Алисы AI", попали ИИ-помощник по программированию GitHub Copilot и диалоговые ассистенты Claude AI и Perplexity AI. Единственным сервисом с женским большинством (56%) оказалась платформа для общения с виртуальными персонажами Character.AI. Ровно пополам предпочтения мужчин и женщин поделила нейросеть от Сбера GigaChat.

Также исследование показало, что клиенты ИИ-платформ чаще, чем другие, играют в онлайн-игры (на 127%), смотрят цифровое TV (на 95%), читают электронные книги (на 75%) и пользуются облачными сервисами (на 40%).

Большинство пользователей нейросетей выбирает технику от Apple (27.1%). На втором месте по популярности гаджеты от фирмы Samsung (16.9%), на третьем — Xiaomi (16.9%). При этом доля этих производителей в среднем по базе — 18,86%, 28,24% и 23,26% соответственно, то есть пользователи Apple в среднем более склонны к использованию ИИ-сервисов.

Одним из инструментов для организации доступа к ИИ в мобильной сети для них становятся специальные тарифы, которые они выбирают в 2,5 раза чаще остальных клиентов оператора. У Билайна такой тариф называется "план б". С помощью миниаппа он даёт человеку простой и удобный бесплатный доступ к популярным нейросетям, в том числе ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude Sonnet, Flux, Suno и пр.

Директор по искусственному интеллекту Билайна Максим Иванов:

"Искусственный интеллект стал не просто технологическим трендом для специалистов, его начинают использовать всё больше обычных пользователей. Как показало наше исследование, каждый девятый россиянин уже использует нейросети, причем спектр решаемых задач самый широкий и разнообразный. Для Билайна ИИ это ключевое стратегическое направление, что находит отражение во всех сферах — он интегрирован в ДНК наших продуктов от персонализации клиентских сервисов до оптимизации внутренних процессов.