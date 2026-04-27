До конца приема заявок на фестиваль "ФормАРТ" осталось меньше недели

В Самарской области продолжается прием заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Подать заявку можно до 3 мая на сайте formartpfo.ru.

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В 2026 году ключевая тема связана с единством народов России, укреплением межнационального согласия, мира и взаимного уважения.

У молодых художников осталось меньше недели, чтобы представить свои эскизы. В этом сезоне участникам предлагают пять тематических направлений: "Жизнь народов России в едином ритме", "Традиции объединяют", "Общая миссия", "Связь поколений" и "Россия - наш общий дом".

К участию приглашаются профессиональные и начинающие авторы от 18 до 35 лет, которые постоянно проживают в регионах Приволжского федерального округа. От одного участника принимается не более трех заявок.

Самарская область традиционно входит в число самых заметных участников фестиваля в ПФО. В 2025 году работа художника из Самарской области вошла в тройку лучших по итогам народного и экспертного голосования. В 2024 году регион занял четвертое место, в 2023 году самарский автор стал победителем фестиваля, а в 2022 году представитель Самарской области занял второе место. Кроме того, в 2021 году работа самарского художника также была признана лучшей.

Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов округа. Затем победители регионального этапа реализуют свои работы на объектах городской среды, а после этого проекты будут представлены на сайте фестиваля для финального голосования. Итоги сезона подведут в Кирове. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы, памятные знаки и гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей.