16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

До конца приема заявок на фестиваль "ФормАРТ" осталось меньше недели

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается прием заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Подать заявку можно до 3 мая на сайте formartpfo.ru.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В 2026 году ключевая тема связана с единством народов России, укреплением межнационального согласия, мира и взаимного уважения.

У молодых художников осталось меньше недели, чтобы представить свои эскизы. В этом сезоне участникам предлагают пять тематических направлений: "Жизнь народов России в едином ритме", "Традиции объединяют", "Общая миссия", "Связь поколений" и "Россия - наш общий дом".

К участию приглашаются профессиональные и начинающие авторы от 18 до 35 лет, которые постоянно проживают в регионах Приволжского федерального округа. От одного участника принимается не более трех заявок.

Самарская область традиционно входит в число самых заметных участников фестиваля в ПФО. В 2025 году работа художника из Самарской области вошла в тройку лучших по итогам народного и экспертного голосования. В 2024 году регион занял четвертое место, в 2023 году самарский автор стал победителем фестиваля, а в 2022 году представитель Самарской области занял второе место. Кроме того, в 2021 году работа самарского художника также была признана лучшей.

Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов округа. Затем победители регионального этапа реализуют свои работы на объектах городской среды, а после этого проекты будут представлены на сайте фестиваля для финального голосования. Итоги сезона подведут в Кирове. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы, памятные знаки и гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3