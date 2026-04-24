16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1: ИИ-агенты при миграции хранилищ данных сокращают трудозатраты на 15% и окупаются до года

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ИИ-агенты в проектах миграции корпоративных хранилищ данных существенно ускоряют работу, снижают зависимость от дефицита наиболее востребованных специалистов. Об этом рассказала Татьяна Сеземина, руководитель "Платформа ИИ-агентов" направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1), на сессии "Как ИИ меняет правила игры в миграции хранилища данных и аналитической отчетности" на "Российском Ритейл Шоу 2026".

По словам спикера, внедрение ИИ особенно актуально для ритейла, где объем данных ежегодно растет в среднем на 30%, а большинство компаний сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров и высоким уровнем устаревших систем. В таких условиях миграция хранилищ становится длительным и ресурсоемким процессом.

ИТ-холдинг Т1 реализовал для крупного российского ретейлера пилотный проект, в котором с помощью ИИ-агентов автоматизировал ключевые этапы работы с данными — от структурирования в хранилище до генерации запросов к базе данных и аналитики. Решение охватывает полный цикл: построение логической модели данных, восстановление связей между данными, обратный инжиниринг запросов, формирование требований и контроль качества данных.

"Мы применили агентский подход, в котором ИИ выполняет роли системного аналитика, разработчика, тестировщика и специалиста по управлению данными. Это позволило выстроить непрерывный процесс работы с хранилищем и существенно сократить ручной труд", — рассказала Татьяна Сеземина.

Так, по итогам пилотного проекта, экономия времени на отдельных операциях достигла 80%, в среднем по операции составила около 40%, а совокупное снижение трудозатрат — от 15% с учетом всех процессов. При этом спикер отметила, что срок окупаемости решения варьируется от девяти месяцев до одного года в зависимости от масштаба проекта.

Отдельно эксперт обратила внимание на ускорение разработки и вывода в промышленную эксплуатацию новых отчетов за счет оптимизации работы при помощи ИИ-агентов. Например, задача распутывания связей внутри большой витрины данных, на которую у команды уходило до двух месяцев, с использованием ИИ была выполнена за несколько часов.

ИИ-агенты также могут применяться для повышения качества данных и управления архитектурой: они автоматически проверяют соответствие объектов установленным стандартам, выявляют устаревшие витрины, находят ответственных за данные и анализируют использование хранилища по журналам операций.

Сеземина также подчеркнула, что внедрение подобных решений целесообразно не только для крупного бизнеса. Основной фактор при принятии решения — масштаб и сложность хранилища данных. Для небольших команд возможен запуск проектов с использованием облачных моделей, что снижает первоначальные инвестиции.

"В перспективе развитие ИИ-агентов приведет к появлению автономных хранилищ данных, где большая часть операций — от разработки до аналитики — выполняется автоматически, а взаимодействие с системой происходит на естественном языке", — отметила Татьяна Сеземина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3