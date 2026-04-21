16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центр "Мой бизнес" Самарской области приглашает отметить пятилетие со дня открытия Представители Самарской области приняли участие во Всероссийском форуме "Мой бизнес" Более 500 участников собрала Неделя креативного бизнеса в Самарской области Глава областного минэкономразвития провел встречу с креативными предпринимателями региона Перспективы, тренды и новые возможности: в Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса

Государство и Бизнес Экономическая политика

Представители Самарской области приняли участие во Всероссийском форуме "Мой бизнес"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес". В течение двух дней более 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, Центров "Мой бизнес", крупного бизнеса и деловых сообществ — обсуждали развитие инструментов и механизмов поддержки МСП.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

От Самарской области в ключевом отраслевом событии года приняли участие руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова и руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" Наталия Медведева.

"Сегодня все усилия нашей региональной команды направлены на то, чтобы людям, заинтересованным в ведении собственного дела, максимально облегчить доступ к имеющимся в регионе ресурсам. Мы совершенствуем перечень инструментов господдержки, добавляем новые элементы в экосистему поддержки предпринимательства, внедряем новые форматы и практики взаимодействия с бизнес-сообществом", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Главными темами форума в этом году стали адаптация бизнеса к налоговым изменениям, платформизация экономики. Также участники обсудили программы развития бизнеса участников СВО, инструменты Нацпроекта и развитие креативных индустрий в регионах.

Ключевым событием первого дня форума стала пленарная сессия "Адаптация бизнеса к новым условиям". По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за малым и средним бизнесом сохраняется роль главного двигателя структурных изменений в экономике. Задача МСП — как можно быстрее адаптироваться к требованиям по повышению производительности труда, растущему влиянию цифровых платформ, кадровому дефициту. При этом ресурсы необходимо сконцентрировать в точках роста, а государство продолжит предоставлять поддержку, ориентируясь на решение конкретных задач.

В рамках своего выступления министр поблагодарил региональные команды и центры "Мой бизнес" за ежедневную работу с предпринимателями, назвав их проводниками федеральной повестки.

"Вы видите реальные барьеры и точки роста. От того, насколько эффективно работает система взаимодействия и коммуникации с бизнесом, напрямую зависит результат нашей общей работы", — резюмировал Максим Решетников.

В пленарной сессии приняла участие руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" Наталия Медведева.

"Я говорила о том, что региональные сообщества сейчас играют важную роль в поддержке предпринимательства, являясь "мостиком" между бизнесом и властью. Предложила обмениваться лучшими практиками между сообществами из разных регионов, и здесь, я считаю, Самарская область является примером того, как поддерживают бизнес. После сессии я проводила обучение для руководителей Центров "Мой бизнес" со всей России, рассказывала на примере нашего региона, как выстроена господдержка бизнеса", — прокомментировала Наталия Медведева.

На форуме также прошли "Мастерские лучших практик" — публичные защиты лучших региональных практик по поддержке МСП — финалистов ежегодной Национальной премии "Мой бизнес". Мастерская создает условия для обмена опытом между командами со всей страны, помогает выявлять новые точки роста и лучшие практики для последующего тиражирования.

Самарская область была представлена в номинации "Лучшая практика. Акселерация и рост", где презентовала проект "Платформа роста". Участниками "Платформы роста", запущенной в мае 2025 года, стали 34 предпринимателя Самарской области, они прошли акселерационную программу, получили комплексную поддержку и доступ к инструментам для создания и продвижения товаров на онлайн-платформе Wildberries.

В своем выступлении Лариса Названова озвучила показатели, которых удалось добиться участникам "Платформы роста". Так, за год оборот компаний вырос на 148%, а объем продаж — на 138%.

В Самарской области сеть "Мой бизнес" насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя. На его площадке размещена вся инфраструктура поддержки бизнеса — образовательные и консультационные услуги, финансовая поддержка, помощь с экспортной деятельностью и др. Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Эта работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3