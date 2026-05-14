Господдержка помогла семейному предприятию из Самары оборудовать ювелирную мастерскую

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Креативные индустрии считаются сегодня одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области более 10 тысяч предприятий работают на стыке творчества и бизнеса. В их числе — владельцы ювелирной мастерской EFREMOVY, супруги Сергей и Виктория Ефремовы из Самары.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Почти 11 лет мы создаем ювелирные украшения по индивидуальным заказам. Это не массовое производство, каждое изделие — уникально. Мы работаем с золотом, серебром, наше оборудование предназначено для работы с драгоценными металлами, — рассказал Сергей Ефремов, совладелец ювелирной мастерской. — Есть два способа создания ювелирного украшения. Первый способ — украшение создано сразу в металле, когда все этапы проходятся одним мастером вручную от плавки до готового украшения. И есть литьевой способ, когда к работе подключаются другие специалисты: 3D-дизайнер, управляющий ЧПУ-станком, мастера-литейщики. Все зависит от того, насколько изделие сложное".

Помимо изготовления ювелирных украшений, супруги проводят в своей студии мастер-классы. Любой желающий может изучить процесс создания ювелирного изделия и, при желании, обучиться ремеслу.

Создавать уникальные продукты владельцам мастерской помогает специальное оборудование. С помощью программ создается цифровая модель будущего украшения, на 3D-принтере можно изготовить физический прототип. А недавно приобретенное оборудование — два лазерных станка — позволили начать брать заказы на сложные конструктивные изделия и создавать их значительно быстрее.

С покупкой оборудования помогла финансовая поддержка государства. Проект ювелирной студии стал одним из победителей конкурса грантов областного Минэкономразвития для бизнеса в сфере креативных индустрий.

"Мы обновили оборудование — на действующих станках мы работали с момента открытия мастерской. И теперь мы полностью укомплектованы, осваиваем новые мощности, обучаемся, — поделилась совладелица ювелирной мастерской Виктория Ефремова. — Принцип работы у станков абсолютно разный. Аппарат ювелирной сварки помогает припаять детали. Второй станок занимается лазерной гравировкой: любые надписи, рисунки мы можем перенести на изделие".

В этом году сумма грантовой поддержки увеличена до 750 тысяч рублей. За два предыдущих года более 50 предпринимателей региона получили гранты на общую сумму 25 миллионов рублей. Такая поддержка позволяет развиваться креативному бизнесу и увеличивать вклад этого сектора в экономику региона.

"Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона. И наша задача — создавать все условия, позволяющие таким проектам расти и выходить на новый уровень. В Самарской области сегодня зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору. Вклад таких предприятий в ВРП составляет около 4%", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Подавать заявки на участие в конкурсе грантов могут предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий, и прошедшие обучающую программу в центре "Мой бизнес". Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.

С другими мерами господдержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" предприниматели региона могут ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

