Выпускникам программы "СВОе Дело. Самарская область" рассказали о финансовых инструментах господдержки

Участниками встречи, которая прошла в региональном центре "Мой бизнес", стали выпускники программы "СВОе Дело. Самарская область". Это комплексная программа поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют открыть или уже развивают бизнес-проекты.

Участники первого потока программы уже прошли обучающий курс по предпринимательству и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

До 16 февраля открыт набор на второй поток программы "СВОе Дело". Оставить заявку на участие можно по ссылке.

"С завершением программы наша поддержка не заканчивается. Участники продолжат работу над своими проектами с наставниками, мы также планируем регулярно проводить встречи с выпускниками, чтобы рассказывать им об актуальных мерах господдержки и возможностях, которые помогут им воплотить бизнес-идею или развить существующий бизнес", — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Темой первой встречи стали финансовые возможности для предпринимателей. Так, диплом выпускника программы "СВОе Дело" дает доступ к участию в грантовом конкурсе для участников спецоперации и членов их семей, по которому можно получить до 500 тыс. руб. на реализацию своего бизнес-проекта.

Представители инфраструктуры поддержки разъяснили, кто может претендовать на грантовую поддержку, каков механизм проведения конкурса и на что можно потратить средства гранта.

Еще одно направление финансовой поддержки — социальный контракт. Этот инструмент позволяет получить до 350 тыс. руб. на открытие или развитие собственного дела. В 2026 г. механизм соцконтракта расширен, получить его могут ветераны СВО, являющиеся безработными, а также супруги ветеранов — инвалидов I или II группы.

"Вопросы финансовой поддержки всегда актуальны для предпринимателей. Стараюсь быть в курсе, изучать, узнавать о доступных инструментах. На данном мероприятии была возможность узнать напрямую у специалистов все подробности получения гранта, задать интересующие вопросы. Планирую в будущем воспользоваться этими возможностями для реализации моего проекта", — поделился выпускник первого потока программы "СВОе Дело" Максим Кулагин.

Также участникам спецоперации доступны льготные финансовые инструменты — микрозаймы по минимальным ставкам от 3% в региональном Гарантийном фонде.

Программа "СВОе Дело. Самарская область" реализуется областным Минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Предприниматели Самарской области могут обратиться за консультацией по доступным мерам господдержки в один из центров "Мой бизнес" региона или по телефону "горячей линии" 8 (800) 300-63-63. Анонсы предстоящих мероприятий и все инструменты господдержки бизнеса также размещены на портале mybiz63.ru.