Государство и Бизнес Экономическая политика

Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области подвели итоги конкурса грантов для креативных индустрий. Поддержку творческих проектов получит 31 предприниматель региона, общая сумма грантов составит почти 15 млн рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Поддержка креативных индустрий - важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что грантовые средства на развитие проектов помогут предпринимателям реализовать идеи, расширить бизнес и внести вклад в культурное и экономическое благополучие Самарской области. А мы продолжим активно поддерживать креативный бизнес и развивать инфраструктуру для его успешного роста", - подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На участие в конкурсе поступило 100 заявок от предпринимателей, развивающих свой бизнес в сфере креативных индустрий. Все они прошли обучающий курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители областного минэкономразвития, организаций инфраструктуры господдержки предпринимательства, а также представители бизнес-объединений региона.

Победителями конкурса стали творческие команды 31 проекта в сфере производства одежды, разработки программного обеспечения, гастрономии и др.

"Победа в грантовом конкурсе - это некая сверка, что мы движемся в правильном направлении. И наш проект - это не просто творчество, а оцененный специалистами, перспективный бизнес. На грант планируем приобрести мобильную сцену для представлений, и это даст очень большой толчок нашему развитию. Мы сможем выстраивать регулярное расписание представлений, наши зрители смогут увидеть гораздо больший спектр возможностей, спецэффектов, мы сможем приглашать больше исполнителей. И это первый шаг к появлению в регионе еще одной полноценной сцены, творческого пространства", - рассказывает Александр Карачев, руководитель театра пантомимы "Гримасы".

Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и др.

"У нас даже эмоциональный фон стал более уверенным - мы поняли, что действительно делаем что-то важное для людей, для региона, что нашу работу оценили по достоинству. Средства планируем потратить на покупку станка с большим рабочим полем, что позволит увеличить нашу производительность", - поделилась планами Ольга Резник, руководитель производства лазерной резки изделий "Rezznik".

Мера поддержки креативного бизнеса реализуется областным минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

