Более 340 тысяч самозанятых работают в Самарской области

27 ноября в России отмечается День самозанятых. В Самарской области специальный налоговый режим был введен в 2020 году. Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике Самарской области.

Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются перевозка пассажиров и грузов, строительство, IТ-сфера, производство.

"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года общий доход самозанятых граждан превысил 151 млрд рублей, они выплатили более 6,1 млрд рублей налога", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.

Всё больше самарцев выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.

Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области создана онлайн-витрина, на которой представлены различные товары и услуги предпринимателей. Популярностью среди самозанятых пользуются выставочно-ярмарочные мероприятия, на которых они продвигают продукцию. Так, в 2025 году проведено семь маркетов, где свои товары разместили более 250 предпринимателей и самозанятых региона.

"Я активно пользуюсь мерами поддержки нашего государства, это помогает развивать мой бизнес. Я получала соцконтракт, на который приобрела необходимое оборудование. Я участвую в ярмарках, крупных мероприятиях, что позволяет мне продвигать свои товары и получать новых клиентов", — поделилась дизайнер и основатель бренда Hinichbrand Евгения Хинич.

Также самозанятые пользуются льготной арендой государственного и муниципального имущества, а также рабочими местами в коворкинге, переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий в региональном центре "Мой бизнес".

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.