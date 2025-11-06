"ССК" не удалось оспорить блокировку инвестпрограммы в Самарской области

АО "Самарская сетевая компания" ("ССК") проиграла процесс против регионального министерства энергетики и ЖКХ. Арбитражный суд отказал в удовлетворении ее иска и признании недействительным приказа ведомства, блокирующего инвестиционную программу организации.

Оспариваемый документ был подписан в конце 2024 года по представлению прокуратуры. Глава правительства Михаил Смирнов комментировал, что вопросы у надзорного органа вызвало расходование тарифных средств на строительство объектов в рамках инвестиционных программ.

"В частности, прокуратурой выявлены факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов АО "Самарская сетевая компания" в 2021–2023 годах в среднем на 83% над стоимостью, определенной по укрупненным нормативам цены (отраслевыми стандартами ценообразования), утвержденным Минэнерго России. Эта "щедрость" финансировалась из тарифа. Завышение строительных расценок составляет около 5 млрд рублей только за трехлетний период", — писал Михаил Смирнов в своем телеграм-канале. При этом планировалось исключение незаконно израсходованных тарифных средств из будущей валовой выручки.

Мэр Самары стал истцом в деле о возвращении электросетей городу Судебный процесс по иску региональной прокуратуры против АО "Самарская сетевая компания" (ССК) и департамента управления имуществом Самары стартует в июле. В дело при этом вступит глава города Иван Носков. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

В обосновании своих требований по отмене приказа "ССК" указал не только на ущемление своих прав и экономических интересов, но и на отсутствие альтернативной программы. По мнению представителей компании, это "влечет за собой отсутствие инвестиционной составляющей источника финансирования, призванного обеспечить повышение надежности электроснабжения конечных потребителей Самарской области".

Также истец заявил о нарушении основ порядка системы тарифного регулирования: "Правомерно полученные инвестиционные составляющие были освоены территориальной сетевой организацией в установленном законом порядке, и отмена приказа влечет за собой исключение из будущей валовой выручки освоенных тарифных средств в размере от 1,24 млрд до 10, 31 млрд рублей в зависимости от принятого решения департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области".

При этом представители "ССК" отметили, что минЖКХ систематически проводило проверки компании и нарушений не выявлял, ежегодно выдавая паспорт готовности электросетевого хозяйства, в том числе в 2024 году. Да и в целом, по мнению истца, действующим законодательством РФ не предусмотрен такой правовой инструмент как "отмена" ранее утвержденной инвестиционной программы.

Однако суд встал на сторону минЖКХ и отказал в удовлетворении иска компании. Одним из ключевых факторов, судя по решению арбитража, стало то, что "ССК" не предоставила надлежащие доказательства экономической целесообразности и объективной необходимости превышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий, над объемом таких потребностей, определенных в соответствии с УНЦ.

Отмену инвестпрограммы признали обоснованной. При этом суд указал на то, что это не привело к прекращению деятельности "ССК". Компания продолжает оказывать услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению на территории Самарской области, имеет установленный индивидуальный тариф для взаиморасчетов. Она может реализовывать необходимые технические мероприятия по строительству или реконструкции объектов электросетевого хозяйства и направить в министерство новый проект инвестпрограммы.

Что касается необходимой валовой выручки на 2025 год, то из нее исключили расходы на финансирование мероприятий инвестиционных программ за счет прибыли, ранее включенные в расчет тарифов АО "ССК" на 2022–2024 годы, в сумме 1,24 млрд рублей. Но возврат денежных средств, полученных компанией от потребителей, не требуется.