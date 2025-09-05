Природоохранный прокурор потребовал ликвидировать карьер в "Самарской Луке"

Работа карьера "Богатырь" вновь стала основанием для судебного разбирательства. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск с требованием ликвидировать (законсервировать) горную выработку и компенсировать причиненный вред.

"Установлено, что организация в нарушение закона осуществляет хозяйственную деятельность по недропользованию в границах двух особо охраняемых природных территориях федерального значения: национального парка "Самарская Лука" и "Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина", что повлекло причинение вреда компонентам окружающей среды", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ответчиком по иску выступает АО "Жигулевский известковый завод", которое на протяжении долгих лет вело разработку карьера. Там добывали известняк.

В 2018–2022 годах предприятие пыталось оспорить включение территории карьера в состав нацпарка, настаивая на том, что при межевании была допущена ошибка. Однако суды встали на сторону властей. Тепер прокуратура добивается полного прекращения деятельности предприятия.