Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды

Пятая Московская неделя моды пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября 2025 года. Представлять Самарскую область на ней будут участники сообщества региональных брендов "Территория моды".

Участие самарской делегации на Неделе моды организовано при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра "Мой бизнес", в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Мы реализуем широкий набор инструментов поддержки самарских предпринимателей и самозанятых, которые развивают бизнес по производству одежды, обуви и аксессуаров, — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. — Участие в таком масштабном, ярком событии — это отличная возможность представить свою продукцию широкой аудитории. Столь крупная площадка откроет возможности для поиска бизнес-партнеров и продуктивного обмена опытом".

Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона.

Самарский государственный технический университет (Самара) и Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) представят дипломные коллекции выпускников 2025 года. Бренды одежды dEbosh и LEVSHA представят свои новые капсульные коллекции одежды на сезон осень/зима 2025/26. Показ будет являться единым законченным действом в формате дефиле, а образы моделей дополнены аксессуарами региональных брендов-производителей.

"Чтобы стать официальным участником московской Недели моды, проект "Территория моды" прошел строгий отбор комиссии: этом году экспертное жюри рассматривало более двух тысяч заявок. Радует, что организаторы отметили наш проект на федеральном уровне. Надеюсь, участие в Неделе моды поможет самарской моде занять свое место на фэшн-карте страны и стать постоянным гостем федеральных проектов и программ", — подчеркнула Мария Казак, генеральный продюсер проекта "Территория моды".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.