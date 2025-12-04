Новые инструменты и стратегии роста для предпринимателей: в Самарской области стартовал форум "Мой бизнес 63"

В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие в этом году посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса.

Событие, организованное областным минэкономразвития благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", пройдет 4 и 5 декабря в Самаре, 9 декабря в Тольятти. Для участников подготовлена насыщенная программа с участием признанных экспертов в бизнесе, продвижении, креативных индустриях, финансовой и других сферах.

"Ежегодно, вот уже 7 лет, на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Центральной темой первого дня форума стали изменения налогового законодательства. Участники обсуждали, в том числе внедрение с 1 января 2026 года нового режима — "Автоматизированной упрощенной системы налогообложения". Соответствующий региональный закон уже подписан губернатором Вячеславом Федорищевым.

Предприниматели, представители органов власти и налоговой службы обсудили грядущие изменения, и как адаптировать свой бизнес к работе в новых реалиях.

"С 2026 года налоговое бремя для бизнеса увеличивается, это волнующий всех предпринимателей вопрос. Сейчас как раз есть время подготовиться к изменениям, и эту тему нужно обсуждать. Диалог получился острый, живое общение. Надеюсь, мы донесли важную информацию, и продолжим такое взаимодействие", — акцентировал Кирилл Князев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

"Есть и положительные моменты, и моменты, которые усложняют дальнейшую нашу работу. Будем пользоваться, применять все предложенные условия для сохранения, увеличения наших возможностей, — рассказал предприниматель Николай Порохов. — на 100% полезная информация, многих моментов мы не знали, а здесь подробно разъяснили".

Отдельное внимание участники форума уделили теме искусственного интеллекта, который сегодня помогает бизнесу в развитии.

Участниками первого дня форума стали около 300 человек — это собственники бизнеса, представители предпринимательского сообщества, инвесторы и все те, кто заинтересован в успешном ведении своих проектов.

"Я очень часто, ежегодно посещаю данный форум для того, чтобы понять какие вообще сейчас тенденции, набраться новых знаний, пообщаться с людьми. Это всегда очень открыто и полезно", — отметила участница форума Виктория Млечная.

Присоединиться к участникам форума и ознакомиться с программой можно по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/