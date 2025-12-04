16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые инструменты и стратегии роста для предпринимателей: в Самарской области стартовал форум "Мой бизнес 63" Более чем 340 тысяч самозанятых работают в Самарской области В Самаре проиндексируют тарифы на техосмотр автомобилей Переориентация и рост: как региональная компания укрепляет позиции с поддержкой государства Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес-63"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые инструменты и стратегии роста для предпринимателей: в Самарской области стартовал форум "Мой бизнес 63"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие в этом году посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Событие, организованное областным минэкономразвития благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", пройдет 4 и 5 декабря в Самаре, 9 декабря в Тольятти. Для участников подготовлена насыщенная программа с участием признанных экспертов в бизнесе, продвижении, креативных индустриях, финансовой и других сферах.

"Ежегодно, вот уже 7 лет, на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Центральной темой первого дня форума стали изменения налогового законодательства. Участники обсуждали, в том числе внедрение с 1 января 2026 года нового режима — "Автоматизированной упрощенной системы налогообложения". Соответствующий региональный закон уже подписан губернатором Вячеславом Федорищевым.

Предприниматели, представители органов власти и налоговой службы обсудили грядущие изменения, и как адаптировать свой бизнес к работе в новых реалиях.

"С 2026 года налоговое бремя для бизнеса увеличивается, это волнующий всех предпринимателей вопрос. Сейчас как раз есть время подготовиться к изменениям, и эту тему нужно обсуждать. Диалог получился острый, живое общение. Надеюсь, мы донесли важную информацию, и продолжим такое взаимодействие", — акцентировал Кирилл Князев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

"Есть и положительные моменты, и моменты, которые усложняют дальнейшую нашу работу. Будем пользоваться, применять все предложенные условия для сохранения, увеличения наших возможностей, — рассказал предприниматель Николай Порохов. — на 100% полезная информация, многих моментов мы не знали, а здесь подробно разъяснили".

Отдельное внимание участники форума уделили теме искусственного интеллекта, который сегодня помогает бизнесу в развитии.

Участниками первого дня форума стали около 300 человек — это собственники бизнеса, представители предпринимательского сообщества, инвесторы и все те, кто заинтересован в успешном ведении своих проектов.

"Я очень часто, ежегодно посещаю данный форум для того, чтобы понять какие вообще сейчас тенденции, набраться новых знаний, пообщаться с людьми. Это всегда очень открыто и полезно", — отметила участница форума Виктория Млечная.

Присоединиться к участникам форума и ознакомиться с программой можно по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4