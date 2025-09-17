Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе "СВОё Дело. Самарская область"

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" дали старт программе "СВОё Дело" для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и предоставляет участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе.

Программа стартовала со встречи первой группы участников с кураторами проекта и предпринимателями-ветеранами СВО, которые уже сейчас успешно развивают свой бизнес. Сегодня уже более 250 человек подали заявку на участие в программе.

Стать участником проекта можно, заполнив заявку до 6 октября 2025 года по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru.

Оказание всесторонней помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни является важной государственной задачей. Региональная программа "СВОё Дело. Самарская область" реализуется при поддержке правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Ее цель практическая - будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания", - акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев.

Комплексная программа состоит из нескольких модулей - это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др.

Участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса (пошаговый план запуска и развития своего дела), защитят свои проекты и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности.

"Наша программа нацелена на то, чтобы ребята, пройдя обучение, понимали, какую поддержку они могут получить от государства, как правильно пользоваться этими инструментами, как найти нишу для самореализации. Программа длится семь недель, она достаточно обширная. Знаем, что в нашем регионе ветераны СВО уже реализуют бизнес-проекты по разным направлениям, и хотим, чтобы их становилось всё больше", - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обучение пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес", слушатели освоят ключевые аспекты ведения бизнеса, включая меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение, работу с маркетплейсами, методы эффективного продвижения. Преподавателями программы выступят действующие предприниматели и бизнес-эксперты.

"Узнал от куратора по СВО об этой программе, хочу обучиться правильному ведению бизнеса. Есть идея - развитие туристического проекта, и, надеюсь, здесь помогут освоить азы, помогут с реализацией. Программа, на мой взгляд, нужная, потому что реализовать себя, открыть свое дело хотят многие ветераны, вернувшись из зоны СВО, но не хватает знаний", - рассказал участник программы из Безенчукского района Александр Гошин.

Еще одним важным шагом в поддержке ветеранов СВО послужит соглашение, подписанное региональным центром "Мой бизнес" и самарским филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества". Оно предусматривает сотрудничество по вопросам информирования и консультирования участников специальной военной операции и их семей о мерах поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а также проведение совместных мероприятий и проектов.