16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса Более 360 млн рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности Антон Алиханов посетил стенд ГК "Полипласт" на выставке "Химия-2025" "ССК" не удалось оспорить блокировку инвестпрограммы в Самарской области Самарские киоски ожидает масштабное преображение: эскизы

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 ноября, состоялась церемония вручения дипломов номинантам Народной премии 63.RU. Событие проходит при поддержке правительства Самарской области и дает старт финальному этапу народного голосования. Лучший бизнес определяют в 10 номинациях, в том числе "Лучший фитнес-центр", "Лучший ресторан", "Лучшая база отдыха и глэмпинг года" и др.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Дипломы получили 100 номинантов. В их числе - компании и проекты, выдвинутые открытым голосованием.

Участников мероприятия приветствовала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона. Она отметила, что существует много разных премий и конкурсов, когда оценку дают эксперты, коллеги, конкуренты. Но высокая оценка клиентов - это главный результат работы и ежедневных усилий предпринимателей, ведь завоевать доверие своей аудитории можно только качеством.

"Учитывая, что у нас в регионе 135 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, войти в топ-100 лучших - это уже большая победа. Все, кто здесь сегодня присутствует - это победители. Остался маленький шаг - определить лидеров в каждой десятке. Поздравляю участников сегодняшней церемонии награждения и желаю постоянно идти вперед и совершенствовать свой сервис. А мы всегда будем рядом, будем поддерживать и радоваться успехам нашего малого и немалого бизнеса", - подчеркнула Лариса Названова.

Теперь право определить победителей переходит к жителям Самарской области. Церемония дала старт решающему этапу голосования. Каждый может поддержать своего фаворита на сайте премии по ссылке https://63.ru/award/ и определить, кто поднимется на сцену за главной наградой. Имена лауреатов будут объявлены на большой финальной церемонии 25 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30