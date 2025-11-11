В Самарской области вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса

В понедельник, 10 ноября, состоялась церемония вручения дипломов номинантам Народной премии 63.RU. Событие проходит при поддержке правительства Самарской области и дает старт финальному этапу народного голосования. Лучший бизнес определяют в 10 номинациях, в том числе "Лучший фитнес-центр", "Лучший ресторан", "Лучшая база отдыха и глэмпинг года" и др.

Дипломы получили 100 номинантов. В их числе - компании и проекты, выдвинутые открытым голосованием.

Участников мероприятия приветствовала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона. Она отметила, что существует много разных премий и конкурсов, когда оценку дают эксперты, коллеги, конкуренты. Но высокая оценка клиентов - это главный результат работы и ежедневных усилий предпринимателей, ведь завоевать доверие своей аудитории можно только качеством.

"Учитывая, что у нас в регионе 135 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, войти в топ-100 лучших - это уже большая победа. Все, кто здесь сегодня присутствует - это победители. Остался маленький шаг - определить лидеров в каждой десятке. Поздравляю участников сегодняшней церемонии награждения и желаю постоянно идти вперед и совершенствовать свой сервис. А мы всегда будем рядом, будем поддерживать и радоваться успехам нашего малого и немалого бизнеса", - подчеркнула Лариса Названова.

Теперь право определить победителей переходит к жителям Самарской области. Церемония дала старт решающему этапу голосования. Каждый может поддержать своего фаворита на сайте премии по ссылке https://63.ru/award/ и определить, кто поднимется на сцену за главной наградой. Имена лауреатов будут объявлены на большой финальной церемонии 25 ноября.