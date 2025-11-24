Производитель одежды для особенных детей из Самарской области стала победителем программы "Мама-предприниматель"

Жительница Тольятти Екатерина Рожкова, которая развивает проект адаптивной одежды для детей с особенностями развития, стала победительницей федеральной программы "Мама-предприниматель". Бизнес-леди из Самарской области получит грант в размере 1 млн рублей и спецприз от партнера программы - 500 тыс. рублей.

"Было много сильных проектов, достойных участниц, с которыми мы сдружились за эти три дня. Я надеялась войти в тройку лучших. Но то, что уеду домой с победой, - это было очень неожиданно, - делится эмоциями победительница проекта. - Следующим шагом будет поиск помещения под производство, будем закупать оборудование и расширяться, чтобы нашу одежду смогли приобрести еще больше семей".

Екатерина Рожкова вместе с мужем воспитывают двух детей. Младший сын Николай - особенный ребенок. Несколько лет назад Екатерина решила обучиться шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Так родился проект "Nikola Kids". Адаптивную одежду приобретают семьи как внутри региона, так и из других городов России. Екатерина сотрудничает с благотворительными фондами, участвует в специализированных выставках.

"Поздравляю Екатерину с победой в конкурсе! Уверен, что этот успех придаст еще один мощный импульс ее замечательной инициативе, - написал в своем канале в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Познакомился с Екатериной и ее проектом на недавней встрече с предпринимателями региона. Обратил внимание на социальную значимость ее дела, пожелал успехов в финале конкурса. Тогда договорились, что мы окажем содействие в развитии проекта".

В планах у предпринимательницы - открыть производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей особенных детей. В перспективе также - сотрудничество с фондом "Защитники Отечества" по созданию одежды для ветеранов СВО.

Федеральный этап программы "Мама-предприниматель" проходил в очном формате, в Москве. Его участницами стали 25 предпринимательниц, отобранные из 68 победительниц региональных этапов.

"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года и всегда отмечаем высокий интерес со стороны участниц из всех муниципалитетов региона. Участницы проходят уникальную тренинговую программу, вместе с экспертами упаковывают и совершенствуют свои бизнес-проекты. Мы рады следить за развитием проектов наших выпускниц, гордиться их успехами и отмечать, что многие из них уверенно продолжают свой предпринимательский путь", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Также по итогам специального образовательного трека "Косметический бренд с нуля" был отмечен проект еще одной бизнес-леди из Самарской области - это косметический бренд "LIKE U" Марии Хуртиной. Предпринимательница получит менторскую поддержку от компании ESTILAB.

Бизнес-проекты самарских бизнес-мам второй год становятся участниками федерального этапа. В 2024 году Самарскую область представляла Анастасия Решетняк с проектом конного клуба.

Образовательная программа "Мама-предприниматель" проводится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В Самарской области созданы все условия для того, чтобы женщины могли развивать свои предпринимательские таланты. Им доступны гранты и льготные микрозаймы, бесплатные обучающие курсы и комплексные услуги для развития бизнеса. Всю необходимую поддержку предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес" Самарской области.