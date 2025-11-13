Самарские производители представили свою продукцию на международной выставке "ХИМИЯ-2025"

С 10 по 13 ноября в Москве проходит международная выставка химической промышленности и науки "ХИМИЯ-2025" - одно из самых престижных отраслевых событий.

На площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр" свой потенциал на коллективном стенде региона представляют три компании Самарской области: производитель углекислотного оборудования ООО "АвтоГазТранс", Научно-производственное объединение "Фабрика-Красок", производящее инновационные и экологичные декоративные материалы, и производитель оборудования гидроабразивной очистки - компания "БГС Решения". Эти предприятия хорошо известны на российском и международном рынках оборудования и материалов.

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев. Организация участия компаний Самарской области в событии стала возможной благодаря поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра "Мой бизнес".

"Участие в отраслевых выставках дает возможность региональным компаниям принять участие в насыщенной деловой программе, презентовать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и экспертам, обменяться опытом с коллегами и наладить новые деловые связи", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В течение четырех дней самарские компании презентуют свою деятельность, показывают свои достижения в разработке новой продукции и устанавливают деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран. Всего в выставке "ХИМИЯ-2025" участвуют 516 компаний из восьми государств.

"Экспозиция, оформленная в едином стиле, быстро становится центром внимания в общем пространстве экспоцентра и привлекает больше потенциальных заказчиков, клиентов и партнеров. Коллективный стенд воспринимается как единая экспозиция, представленная профессионалами из одного региона. Это формирует узнаваемость и уважение не только к отдельно взятой компании, но и ко всему региону. Выступая от региона, компании получают возможность укрепить статус лидера в своем сегменте, показать свой профессионализм на всю страну", - подчеркнул начальник отдела продаж ООО "АвтоГазТранс" Леонид Гуревич.

"Мы впервые участвуем в данной выставке. За первые два дня мы получили огромное количество новых контактов и потенциальных клиентов. Данная выставка станет очень полезным этапом в развитии нашей компании", - рассказал генеральный директор ООО "БГС Решения" Тимофей Баушин.

До конца года планируется участие Самарской области еще в двух выставках федерального масштаба: 25-27 ноября ПЕТЕРФУД в Санкт-Петербурге, 17-21 декабря "ЛАДЬЯ" в Москве. Подать заявку на участие - https://mybiz63.ru/services/ucastie-v-vystavkax-na-territorii-rossiiskoi-fed.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.