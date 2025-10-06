16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минпромторг РФ отсудил 568 млн рублей у разработчика электромобиля Zetta Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения Развитие производств и вопросы бизнеса: Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе "СВОё Дело. Самарская область" Владельцы базы отдыха "Малыш" не смогли оспорить возвращение земли государству

Государство и Бизнес Экономическая политика

Минпромторг РФ отсудил 568 млн рублей у разработчика электромобиля Zetta

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли РФ к ООО "Зетта", которое работало на территории ТОР "Тольятти". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Ведомство требовало взыскать с компании 596,4 млн рублей. Сумма сложилась из предоставленных "Зетте" субсидий и пеней за использование государственных денег.

Суд постановил взыскать с ответчика большую часть суммы — 568,4 млн рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

ООО "Зетта" стало резидентом ТОР "Тольятти" в 2017 г. с проектом электропривода. Стоимость проекта оценивалась в 205 млн рублей. Сообщалось, что продукция предприятия будет использоваться в том числе для разработки отечественного электромобиля, а также для подъемных средств (грузовые и лифтовые лебедки).

Затем были анонсированы планы по производству электромобилей Zetta, которое должно было стартовать в конце 2019 года. В 2020 г. компания получила патент на производство электромобилей и стала резидентом технопарка "Жигулевская долина".

В конце 2021 г. появлялась информация о том, что якобы компания Tesla намеревалась выкупить проект электромобиля Zetta. Тогда же генеральный директор ООО "Зетта" Денис Щуровский заявлял, что запуск производства упирается в проблемы с финансированием.

В 2021 г. опытный образец электрокара протестировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В том же году проблемы в "Зетта" начали выходить в публичную плоскость. Тогда возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании. 

Весной 2024 г. стало известно о возбуждении уголовного дела по факту махинаций с научно-исследовательскими работами, в котором фигурирует ООО "Зетта". Сообщалось, что с декабря 2017 г. по декабрь 2019 г. компания получила из федерального бюджета более 284 млн руб. для компенсации части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако выяснилось, что заключенные Минпромторгом РФ с "Зетта" соглашения не исполнены в срок, а объем проведенных работ на момент проверки составлял от 21% до 47%.

По информации  ИАС Seldon.Basis, уставный капитал ООО "Зетта" составляет 68,9 млн рублей. Выручка по итогам 2023 г. упала на 82% - до 917 тыс. руб., чистый убыток составил 260 тыс. рублей. Владельцами общества выступают Денис Шуровский (75%) и Вальдемар Вагнер (25%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2