Минпромторг РФ отсудил 568 млн рублей у разработчика электромобиля Zetta

Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли РФ к ООО "Зетта", которое работало на территории ТОР "Тольятти". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Ведомство требовало взыскать с компании 596,4 млн рублей. Сумма сложилась из предоставленных "Зетте" субсидий и пеней за использование государственных денег.

Суд постановил взыскать с ответчика большую часть суммы — 568,4 млн рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

ООО "Зетта" стало резидентом ТОР "Тольятти" в 2017 г. с проектом электропривода. Стоимость проекта оценивалась в 205 млн рублей. Сообщалось, что продукция предприятия будет использоваться в том числе для разработки отечественного электромобиля, а также для подъемных средств (грузовые и лифтовые лебедки).

Затем были анонсированы планы по производству электромобилей Zetta, которое должно было стартовать в конце 2019 года. В 2020 г. компания получила патент на производство электромобилей и стала резидентом технопарка "Жигулевская долина".

В конце 2021 г. появлялась информация о том, что якобы компания Tesla намеревалась выкупить проект электромобиля Zetta. Тогда же генеральный директор ООО "Зетта" Денис Щуровский заявлял, что запуск производства упирается в проблемы с финансированием.

В 2021 г. опытный образец электрокара протестировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В том же году проблемы в "Зетта" начали выходить в публичную плоскость. Тогда возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании.

Весной 2024 г. стало известно о возбуждении уголовного дела по факту махинаций с научно-исследовательскими работами, в котором фигурирует ООО "Зетта". Сообщалось, что с декабря 2017 г. по декабрь 2019 г. компания получила из федерального бюджета более 284 млн руб. для компенсации части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако выяснилось, что заключенные Минпромторгом РФ с "Зетта" соглашения не исполнены в срок, а объем проведенных работ на момент проверки составлял от 21% до 47%.