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Автопром Машиностроение

В Тольятти будут выпускать электромобили Zetta

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В декабре в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей модели Zetta, спроектированной и подготовленной к серийному выпуску одноименной группой компаний, сообщает rg.ru со ссылкой на руководство производителя.

Сейчас ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей.

Автомобиль будет выпускаться в пассажирской версии. Предусматривается несколько комплектаций, в том числе с передним либо полным приводом. Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации.

Подвеска автомобиля - это адаптированные решения восьмого и десятого семейства Lada. Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные мотор-колёса собственной разработки компании.
Кузов состоит из металлического каркаса, на который навешиваются панели из экструзионного композита.

Емкость батареи: 10-32 кВт/ч. Пробег на одном заряде: 200-560 км (в зависимости от емкости батареи).
Максимальная скорость составит 120 км/ч и будет ограничена контроллером.

Планируется, что максимальный объем выпуска составит более 10 тыс. машин в год. Реализовывать их предполагается как на российском рынке, так и за рубежом.

Цены стартуют с 450 тыс. рублей. Гарантийный срок: два года или 150 тыс. км пробега.

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