16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет Производство автомобилей в Самарской области сократилось на 33% Евросоюз ввел санкции против АвтоВАЗа и Максима Соколова АвтоВАЗ планирует до 2028 г. запустить до семи сборочных площадок за рубежом АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Автопром Машиностроение

Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 октября, в Самарской губернской думе депутаты приняли в двух чтениях поправку в законопроект о продлении пониженной ставки зачисляемого в областной бюджет налога на прибыль организаций.

Закон предполагает 100% налоговые льготы на прибыль для АвтоВАЗа и участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Депутаты спросили, какую прибыль показал автопроизводитель по итогу 2024 года. На что врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин ответил: "По прогнозным расчетам у предприятия как 2024-2025 годах и по СПИКу до 2028 годовой прибыли не будет".

Однако, по словам Сергея Тишина, это не означает, что АвтоВАЗ не получит никакой экономии. Введение льготы предоставит предприятию возможность, при наличии оборотных средств, уйти от излишних займов и обеспечить расчеты с кооперацией - 400 предприятий и 300 тыс. человек. Внутри года оно высвободит 133 млн рублей. Также это поможет удержать мелкие кооперационные организации от ухода в соседние регионы, где подобная льгота продолжает действовать.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2