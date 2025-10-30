Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет

В четверг, 30 октября, в Самарской губернской думе депутаты приняли в двух чтениях поправку в законопроект о продлении пониженной ставки зачисляемого в областной бюджет налога на прибыль организаций.

Закон предполагает 100% налоговые льготы на прибыль для АвтоВАЗа и участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Депутаты спросили, какую прибыль показал автопроизводитель по итогу 2024 года. На что врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин ответил: "По прогнозным расчетам у предприятия как 2024-2025 годах и по СПИКу до 2028 годовой прибыли не будет".

Однако, по словам Сергея Тишина, это не означает, что АвтоВАЗ не получит никакой экономии. Введение льготы предоставит предприятию возможность, при наличии оборотных средств, уйти от излишних займов и обеспечить расчеты с кооперацией - 400 предприятий и 300 тыс. человек. Внутри года оно высвободит 133 млн рублей. Также это поможет удержать мелкие кооперационные организации от ухода в соседние регионы, где подобная льгота продолжает действовать.