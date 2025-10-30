Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет

В четверг, 30 октября, в Самарской губернской думе депутаты приняли в двух чтениях поправку в законопроект о продлении пониженной ставки зачисляемого в областной бюджет налога на прибыль организаций.
Закон предполагает 100% налоговые льготы на прибыль для АвтоВАЗа и участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Депутаты спросили, какую прибыль показал автопроизводитель по итогу 2024 года. На что врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин ответил: "По прогнозным расчетам у предприятия как 2024-2025 годах и по СПИКу до 2028 годовой прибыли не будет".
Однако, по словам Сергея Тишина, это не означает, что АвтоВАЗ не получит никакой экономии. Введение льготы предоставит предприятию возможность, при наличии оборотных средств, уйти от излишних займов и обеспечить расчеты с кооперацией - 400 предприятий и 300 тыс. человек. Внутри года оно высвободит 133 млн рублей. Также это поможет удержать мелкие кооперационные организации от ухода в соседние регионы, где подобная льгота продолжает действовать.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы