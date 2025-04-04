5 апреля стартуют продажи Niva Sport

5 апреля 48 лет назад с конвейера АвтоВАЗа сошла первая серийная "Нива" — автомобиль, ставший прародителем современного класса кроссоверов.
В день рождения легендарного внедорожника стартуют официальные продажи его первой серийной спортивной версии — Niva Sport.
Форсированный двигатель и спортивные настройки подвески делают его уникальным предложением в своем сегменте. По сравнению с Niva Legend, спортивная модификация модели получила около 140 конструктивных изменений.
На новую модель устанавливается двигатель, аналогичный тому, что применяется на Lada Granta Sport. Это 16-клапанный 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. Его характеристики улучшены за счет облегченной системы впуска и выпуска, спортивных распредвалов и специальной прошивки контроллера. Благодаря этому Lada Niva Sport разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а максимальная скорость достигает 162 км/ч.
Постоянный полный привод обеспечивает высокую проходимость и готовность к преодолению сложных участков в любой момент. При этом сохраняется возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.
У Lada Niva Sport усилен кузов, установлена более эффективная тормозная система: передние тормоза — вентилируемые дисковые, задние — дисковые. Спортивный характер модели подчеркивают амортизаторы с гоночными настройками. С целью улучшения управляемости в задней подвеске применен стабилизатор поперечной устойчивости, при этом балка заднего моста усилена.
Дизайн Lada Niva Sport выполнен в традициях Lada Sport: контрастный стиль сочетается с функциональностью. 17-дюймовые колеса с двухцветными литыми дисками и покрышками увеличенной размерности дополняются расширителями колесных арок.
Салон оформлен в черно-красных тонах с логотипами Lada Sport на сиденьях. Эргономика адаптирована к скоростному вождению: рулевая колонка регулируется по наклону, рулевое колесо обшито кожей. Раздаточная коробка оснащена однорычажным приводом.
С точки зрения оснащения Lada Niva Sport базируется на топ-комплектации Lada Niva Legend. Новинка оснащена кондиционером, обогревом передних сидений и электрорегулируемыми зеркалами. Предусмотрено и оригинальное дополнительное оборудование: рейлинги, дополнительные фары дальнего света на переднем бампере, накладка воздухозаборника на капоте, повышающая эффективность системы отопления и вентиляции.
С учетом изменившегося моторного отсека и применения колес увеличенной размерности запасное колесо в штатном оснащении не предусмотрено — вместо него автомобиль комплектуется дорожным набором для ремонта шин.
Рекомендованная розничная цена Lada Niva Sport — от 1 699 000 рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы