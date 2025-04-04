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Автопром Машиностроение

5 апреля стартуют продажи Niva Sport

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 апреля 48 лет назад с конвейера АвтоВАЗа сошла первая серийная "Нива" — автомобиль, ставший прародителем современного класса кроссоверов.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

В день рождения легендарного внедорожника стартуют официальные продажи его первой серийной спортивной версии — Niva Sport.

Форсированный двигатель и спортивные настройки подвески делают его уникальным предложением в своем сегменте. По сравнению с Niva Legend, спортивная модификация модели получила около 140 конструктивных изменений.

На новую модель устанавливается двигатель, аналогичный тому, что применяется на Lada Granta Sport. Это 16-клапанный 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. Его характеристики улучшены за счет облегченной системы впуска и выпуска, спортивных распредвалов и специальной прошивки контроллера. Благодаря этому Lada Niva Sport разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а максимальная скорость достигает 162 км/ч.

Постоянный полный привод обеспечивает высокую проходимость и готовность к преодолению сложных участков в любой момент. При этом сохраняется возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.

У Lada Niva Sport усилен кузов, установлена более эффективная тормозная система: передние тормоза — вентилируемые дисковые, задние — дисковые. Спортивный характер модели подчеркивают амортизаторы с гоночными настройками. С целью улучшения управляемости в задней подвеске применен стабилизатор поперечной устойчивости, при этом балка заднего моста усилена.

Дизайн Lada Niva Sport выполнен в традициях Lada Sport: контрастный стиль сочетается с функциональностью. 17-дюймовые колеса с двухцветными литыми дисками и покрышками увеличенной размерности дополняются расширителями колесных арок.

Салон оформлен в черно-красных тонах с логотипами Lada Sport на сиденьях. Эргономика адаптирована к скоростному вождению: рулевая колонка регулируется по наклону, рулевое колесо обшито кожей. Раздаточная коробка оснащена однорычажным приводом.

С точки зрения оснащения Lada Niva Sport базируется на топ-комплектации Lada Niva Legend. Новинка оснащена кондиционером, обогревом передних сидений и электрорегулируемыми зеркалами. Предусмотрено и оригинальное дополнительное оборудование: рейлинги, дополнительные фары дальнего света на переднем бампере, накладка воздухозаборника на капоте, повышающая эффективность системы отопления и вентиляции.

С учетом изменившегося моторного отсека и применения колес увеличенной размерности запасное колесо в штатном оснащении не предусмотрено — вместо него автомобиль комплектуется дорожным набором для ремонта шин.

Рекомендованная розничная цена Lada Niva Sport — от 1 699 000 рублей.

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