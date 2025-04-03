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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал продажи модернизированной Lada Largus CNG

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

В новой версии баллоны расположены под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и вместительный багажник, и штатный 50-литровый бензобак.

Эта модификация позволяет использовать два вида топлива: метан и бензин. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 литров. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км.

Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus CNG с учетом госсубсидии и программ Lada составляет от 1 685 000 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В перечень оборудования входят две фронтальные подушки безопасности, сиденье водителя с регулировкой по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

Стоимость фургона Lada Largus CNG с учетом госсубсидии и программ Lada начинается от 1 520 000 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В список оснащения входят две подушки безопасности, регулировка сиденья водителя по высоте, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

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