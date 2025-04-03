АвтоВАЗ начал продажи модернизированной Lada Largus CNG

АвтоВАЗ объявил о старте продаж модернизированных двухтопливных универсалов и фургонов Lada Largus CNG.
В новой версии баллоны расположены под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и вместительный багажник, и штатный 50-литровый бензобак.
Эта модификация позволяет использовать два вида топлива: метан и бензин. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 литров. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км.
Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus CNG с учетом госсубсидии и программ Lada составляет от 1 685 000 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В перечень оборудования входят две фронтальные подушки безопасности, сиденье водителя с регулировкой по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийная система Lada EnjoY Pro.
Стоимость фургона Lada Largus CNG с учетом госсубсидии и программ Lada начинается от 1 520 000 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В список оснащения входят две подушки безопасности, регулировка сиденья водителя по высоте, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система Lada EnjoY Pro.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы