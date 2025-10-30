В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района. Соответствующее поручение 30 октября в ходе выездного совещания дал глава региона Вячеслав Федорищев администрации города.

"Жители обращались ко мне с просьбами по усилению движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах №№ 1, 67, 84, 87. Поручил администрации города рассмотреть возможность увеличения количества автобусов и сокращения интервалов движения. Также люди просят повысить вместимость автобусов на межмуниципальном маршруте 368. Это тоже будет проработано", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В настоящее время жители пос. Мехзавод, включая микрорайон Новая Самара, пользуются девятью маршрутами регулярных пассажирских перевозок: межмуниципальными №№ 110, 368, 396, 410а и муниципальными №№ 1, 51, 67, 84 и 87. Как доложил глава Самары Иван Носков, совместно с перевозчиками — ООО "Самара Авто Газ" и ООО "Ирбис" — планируется увеличить подвижной состав на городских маршрутах, а перевозчик по маршруту № 368 "Станция метро "Победа" — пос. Петра Дубрава" сократит интервал прибытия на остановки.

"Нехватка общественного транспорта — пожалуй, самая актуальная проблема для Мехзавода. После увеличения подвижного состава интервал движения автобуса № 368 сократится с 60 минут до 30, также проанализирована схема и график движения автобусов №№ 1, 67, 84, 87. Необходимо исключить задвоение маршрутов, увеличить количество машин на линии. Постепенно планируем увеличить количество автобусов большого класса. Уверен, результат будет заметен в ближайшие 2-3 месяца. Такой же анализ проводим и по остальным городским маршрутам, плотно работаем с министерством транспорта региона по этому вопросу", — сказал глава города Самара Иван Носков.

Для улучшение транспортного обслуживания жителей предприятие "Самара Авто Газ" подготавливает к рейсам 20 новых автобусов большого класса марки "Lotos-105-C02" вместимостью до 92 пассажиров. Планируется, что часть из них выйдут на маршруты по Красноглинскому шоссе.

Отметим, что принят ряд решений и в части эксплуатации подвижного состава на межмуниципальных маршрутах. Так, с 1 ноября министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области включает в работу межмуниципальный маршрут № 222. Маршрут свяжет железнодорожный вокзал Самары и международный аэропорт "Курумоч" им. С. П. Королева. Рейсы будут осуществляться также и в ночное время по регулируемому тарифу, пассажиры смогут пользоваться всеми видами льгот.