Эксперты рассказали какие профессии не заменит искусственный интеллект

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Несмотря на развитие искусственного интеллекта, в регионе сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих и инженеров. Такую ситуацию отметил директор ГКУ "Управляющий центр занятости населения" Александр Митюхин в рамках круглого стола, посвященного влиянию искусственного интеллекта на рынок труда Самарской области. Встреча состоялась во вторник, 28 октября.

Востребованы врачи и медсестры, инженеры всех профилей, слесари, электромеханики и монтажники. На портале "Работа России" размещено более 43 тысяч вакансий, при этом число зарегистрированных безработных не превышает 4 тысяч. Это означает, что на одного соискателя приходится около 10 предложений.

Наиболее дефицитными являются профессии фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, наладчиков, технологов и конструкторов. Эти специалисты, непосредственно занятые в создании сложной техники, остаются ключевыми для промышленного сектора региона.

Предприятия сокращают издержки на сотрудников, выполняющих поддерживающие функции, концентрируя усилия на привлечении и удержании производственного персонала, сообщил Александр Картавенко, заместитель генерального директора по персоналу АО "РКЦ "Прогресс".

Примечательно, что отношение к внедрению роботизации и искусственного интеллекта в компаниях в регионе неоднозначно. Согласно данным, предоставленным руководителем пресс-службы hh.ru в макрорегионе Поволжье Ириной Егоровой, 26% респондентов выступают за роботизацию, считая, что это повысит эффективность и освободит ресурсы для креативных задач. Однако большинство, 52%, не против роботизации, но подчеркивают важность того, чтобы она не вытесняла людей. 11% опрошенных опасаются, что роботизация решит одни проблемы, но создаст новые. 8% не уверены, что это подходит для их рабочего процесса, а 3% затруднились ответить.

