Профориентация и рекрутинг: как регион решает проблемы рынка труда

В Самарской области за последние пять лет уровень регистрируемой безработицы снизился на 2,3 процентных пункта и по состоянию на 1 ноября 2025 г. составляет 0,3%. Какими еще показателями характеризуется региональный рынок труда и как власти его регулируют, разбираем в материале.

Менеджеры на обочине

В регионе по данным за август–октябрь 2025 года насчитывается 1 662 300 человек, которые относятся к экономически активному населению (рабочей силе). Такие данные предоставили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В среднем за 2024 г. этот показатель составлял 1 671 700 тыс. человек.

Уровень участия в рабочей силе — отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) к общей численности населения в регионе в среднем в августе–октябре 2025 г. составляет 63,4%, что выше среднероссийского значения (63,1%) и среднеокружного (61,5%).

По уровню безработицы Самарская область занимает девятое место с наименьшими значениями среди субъектов Приволжского федерального округа и находится на 29 месте среди субъектов Российской Федерации (среднероссийское значение — 0,4%). При этом низкий уровень безработицы наблюдается во всех муниципалитетах, а наименьшее значение показателя (0,1%) зафиксировано в Hовокуйбышевске и Ставропольском районе.

По состоянию на 8 декабря открыто порядка 40 тыс. вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Сохраняется тенденция высокого запроса на обладателей рабочих профессий — более 60% от всех заявленных вакансий. Наиболее востребованными профессиями, заявленными организациями региона, являются: водители, инженеры, продавцы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари, токари.

В органах службы занятости Самарской области, по данным минтруда, сейчас состоит 4,6 тыс. человек. Среди тех, кто оказался без работы, чаще всего встречаются менеджеры (144 человека) и бухгалтеры (135).

Кураторы и опросы

Для обеспечения потребности предприятий региона в кадрах органы службы занятости ведут комплексную работу. Так, на постоянной основе проводится широкомасштабная информационная кампания, реализована практика создания карточек вакансий, видеовизиток предприятий, организации пресс-туров.

Ведется проактивная работа по подбору граждан из числа безработных, а также граждан, ранее состоявших на учете в службе занятости, в том числе посредством индивидуального информирования о возможности трудоустройства на вакансии.

Одновременно изучаются потребности работодателей. Для адресной работы с предприятиями внедрен механизм кураторства — при необходимости определяются кураторы со стороны службы занятости для оперативного взаимодействия.

В регионе регулярно проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Участие в них позволяет работодателям взаимодействовать одновременно с максимальным количеством соискателей, организовать предварительное собеседование, создать перечень потенциальных кандидатов на вакансии.

С 2023 г. ежегодно проводится Всероссийский опрос работодателей, результаты которого используются при разработке регионального прогноза кадровой потребности на семь лет. Сформированный прогноз в дальнейшем учитывается при разработке контрольных цифр приема на бюджетные места в организациях среднего профессионального образования. Это позволяет учитывать потребность работодателей в долгосрочной перспективе и готовить квалифицированных специалистов соответствующей отрасли.

Как отмечают в минтруда, с 2026 г. опрос будет проходить на платформе "Работа России", поэтому каждый работодатель, которому нужны квалифицированные кадры, должен зарегистрироваться на платформе и пройти опрос.

Кроме того, контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки формируются, учитывая анализ рынка труда и мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций.

Переезд под ключ

В целях привлечения граждан для трудоустройства в организации с высокой кадровой потребностью органами службы занятости проводятся рекрутинговые выезды в субъекты Российской Федерации, в том числе относящиеся к трудоизбыточным. С 2023 г. в Самарской области внедрен формат пилотного проекта "Переезд под ключ", предусматривающий комплексное содействие гражданам, принявшим решение о переезде в регион.

Жителей из других регионов завлекают с Самарскую область в том числе через информационный сайт "Самара ждет!", предусматривающий возможность получения достоверной и актуальной информации в режиме одного окна и подачи заявки на индивидуальное сопровождение при переезде. Гражданин, изъявивший желание переселиться, может заполнить анкету на сайте и получить сертификат на индивидуальное сопровождение при переезде. Для потенциальных участников программы подбирают вакансии, проводят онлайн-собеседования, назначают куратора в центре занятости.

Кроме того, молодым людям, желающим переехать в регион, предоставляется финансовая помощь в размере 200 тыс. руб. при трудоустройстве.

По информации минтруда, за время реализации проекта переехали и трудоустроились в Самарской области почти 300 человек, при этом порядка 90% от общей численности переселившихся — это молодежь до 35 лет. Преимущественно переселяются из соседних регионов.

Меньше мигрантов

А вот от труда мигрантов регион постепенно отказывается. "На протяжении нескольких предыдущих лет в регионе, учитывая растущий спрос на работников, отмечалось незначительное увеличение численности работающих иностранных граждан. В то же время постепенно рынок труда для иностранных работников вследствие введения разного рода ограничений сужается, что отражается и на их численности", — отмечают в минтруда.

Так, по итогам 2024 г., когда в регионе впервые было принято решение о запрете привлечения иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, организациями по отдельным видам экономической деятельности, общая численность трудовых мигрантов в регионе в сравнении с 2023 г. сократилась почти в полтора раза.

Снижение численности "патентников" отмечалось в обрабатывающих производствах: по данному разделу запрет касался производства хлебобулочных изделий, детского питания, производства пищевой диабетической продукции, воды питьевой, безалкогольных напитков и т. д. А также в сфере транспортировки и хранения, где действовали запреты на привлечение иностранцев данной категории в такси и перевозки общественным транспортом.

Работа на будущее

Важным направлением комплексной системы кадрового обеспечения является профессиональное развитие сотрудников в соответствии с запросами работодателей. Такая работа проводится Кадровыми центрами "Работа России" посредством организации повышения квалификации и профобучения в рамках национального проекта "Кадры".

Система непрерывного обучения работников создает условия для рационального использования и сохранения трудовых ресурсов на территории региона.

Также ведется работа по профориентации и занятости молодежи. "Профессиональная ориентация детей и подростков направлена на построение успешной профессиональной карьеры конкретного человека, при этом одновременно способствует удовлетворению потребностей экономики в кадрах", — подчеркивают в минтруда.

В текущем 2025 г. была проведена большая работа по выстраиванию эффективной системы профессиональной ориентации и трудовой мотивации — опробована система профориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников к работодателям.

Самарская область — один из 11 участников пилотного проекта по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на конкретные организации региона.

Межведомственной работой по организации профориентационного информирования, профтуров и оценки риска нетрудоустройства выпускников были охвачены учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций и выпускники учреждений профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. В профориентационных мероприятиях приняли участие более 90% выпускников текущего года.

Одновременно в эту работу вовлекались работодатели, готовые проводить профориентационные мероприятия в целях привлечения в перспективе потенциальных работников. Министерством промышленности было организовано адресное информирование работодателей с их привлечением к участию в проекте.

Таким образом, в рамках проекта был отработан механизм последовательной профориентационной работы от школьника до молодого специалиста на предприятии.