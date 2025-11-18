Авито Работа: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли в Самарской области на 64% за год

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику числа вакансий и средних предлагаемых зарплат в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры. Аналитики выяснили, на каких специалистов вырос спрос и кому работодатели стали готовы платить больше. По данным платформы, в сентябре–октябре 2025 года в Самарской области средние зарплатные предложения в целом по отрасли выросли на 64% за год и достигли 58 245 руб/мес при полной занятости.

По России лидерами рейтинга по темпам роста зарплатных предложений в сфере стали дворники — в сентябре–октябре 2025 года им стали предлагать в среднем 71 842 руб/мес, что на 56% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В связи с подготовкой городов к зимнему периоду и повышением потребности в сотрудниках, отвечающих за уборку улиц и территорий, работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты. При этом на этой позиции возможны как полная, так и частичная занятость, и фактический доход сотрудников зависит от количества рабочих часов.

Существенно выросли средние зарплатные предложения в сентябре–октябре текущего года и у кровельщиков — на 50%, до 119 914 руб/мес. Специалисты ремонтируют и обслуживают крыши жилых и общественных зданий, подготавливая их к зиме.

Электрогазосварщики в сентябре–октябре 2025 года стали получать в среднем 88 316 руб/мес, что на 35% больше, чем годом ранее. Повышение зарплатных предложений связано с сезонным ростом объема работ по монтажу и ремонту систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.

Средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью — обычно представлены графики 5/2, 6/1 или 2/2. При этом фактический заработок специалистов может отличаться, так как работодатели указывают зарплатные вилки в вакансиях с учетом предельных значений.

Специалисты, задействованные в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры, с наибольшим приростом зарплатных предложений за сентябрь–октябрь 2024/2025 года, вся Россия.

Зарплатные предложения растут вслед за спросом на сотрудников: по России число предложений о работе в сфере ЖКХ за год выросло на 19%. Самыми востребованными специалистами, задействованными в отрасли, также оказались дворники. В сентябре–октябре текущего года спрос на них вырос в 2,3 раза (+128%) за год. На втором месте оказались электрогазосварщики — число вакансий для них выросло на 35% за год, а тройку замкнули сварщики с ростом спроса на 30% за год.

"Больше всего спрос на специалистов, задействованных в сфере ЖКХ, вырос в Московской (+74%), Волгоградской (+65%) и Ростовской областях (+61%). Перед началом зимнего сезона работодатели активнее ищут дворников, электриков, сантехников и рабочих по благоустройству, поскольку именно эти профессии обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры в холодный период. Если в южных и центральных регионах России дворников в сентябре–октябре активно искали для уборки листвы и подготовки территорий к зиме, то во многих регионах Сибири и на Урале их искали уже для расчистки снега и наледи", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.