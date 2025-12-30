На станции метро "Гагаринская" открылся обновленный вестибюль

Самарский метрополитен отметил 38-ю годовщину со дня своего основания. К этой дате приурочили открытие обновленного схода вестибюля на станции "Гагаринская" после капитального ремонта.

Вход в метро полностью обновили: здесь появился новый павильон и колясочный спуск.

Как отметил директор Самарского метрополитена Сергей Шамин, обновленный вестибюль оборудован системой электроподогрева площадки, которая работает по принципу теплого пола, растапливая снег и лед, что поможет избежать образования гололеда и травм в зимний период.

Напомним, в 1987 г. в Куйбышеве — двенадцатой по счету в СССР — ввели в эксплуатацию первую очередь метрополитена протяженностью 4,5 км. Одновременно заработали сразу четыре станции — "Юнгородок", "Кировская", "Безымянка" и "Победа", а также электродепо "Кировское" и другие объекты инфраструктуры. С 1992 по 1993 гг. в Самаре открылись станции "Советская", "Спортивная", "Гагаринская", после длительного перерыва в 2007 г. ввели в эксплуатацию станцию "Российская", а в 2015 г. — станцию "Алабинская". В настоящее время для курсирования по ветке протяженностью 11,6 км в профильном муниципальном предприятии имеется 50 вагонов, более половины из которых — это обновленный подвижной состав.

В новогоднюю ночь работа метро Самары будет продлена: с 22:00 до 04:00 проезд будет бесплатным.