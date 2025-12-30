16+
Общество

Выпускник центра "Феникс" и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Нового года социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" в поселке Новосемейкино посетили особенные гости — ветераны специальной военной операции вместе с Максимом Меделяевым, бывшим воспитанником центра, а ныне выпускником "Школы героев" (программа реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев") и помощником главы региона. Целью визита стала не просто передача сладких подарков, а создание настоящей атмосферы семейного праздника для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Максим Меделяев, когда-то получивший здесь поддержку, вернулся, чтобы теперь самому стать опорой для нового поколения. "Этот центр для меня родной. Я здесь сам был очень много-много лет назад. Новый год — это семейный праздник. А мы задаем такую атмосферы семьи. И даем им понять, что они не одни", — поделился герой.

Ветераны, люди, прошедшие серьезные испытания, привезли с собой не только подарки, но и важный жизненный посыл о взаимовыручке, вере и доброте. "Мы очень хорошо понимаем, что такое поддержка в трудную минуту. Поэтому для нас особенно важно быть рядом с теми, кто только начинает свой путь", — отметили герои.

Дети в ответ вручили гостям открытки с пожеланиями, сделанные своими руками. Для ветеранов такие знаки внимания имеют огромную ценность. "Их письма-открытки греют душу. Сколько писем было — они хранились всегда. Ты, когда трудно, — открываешь, читаешь, и становится очень тепло на душе и приятно", — рассказал ветеран СВО Алексей Захаров.

Встреча продолжилась за общим столом с чаем и угощениями, где в неформальной обстановке ребята и гости смогли пообщаться о планах, мечтах и будущем.

Бойцы также выразили огромную благодарность коллективу центра "Феникс" за их ежедневный подвиг, терпение и профессионализм. Сотрудники оказывают комплексную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляя им временное проживание, психолого-педагогическую поддержку и социальную реабилитацию.

