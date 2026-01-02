Пассажирская навигация в Самаре приостановлена

В пятницу, 2 января, в связи с тяжелой ледовой обстановкой на линии "Самара — Рождествено" движение судов временно приостановлено.

В зависимости от ледовой обстановки возможны изменения в расписании, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.