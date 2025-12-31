Расписание электричек изменится в новогодние праздники в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новогодние изменения расписания пригородных поездов в Самарской области. Электрички курсируют 1 - 10 января - по выходному дню суббота. 11 января - по выходному дню воскресенье, 12 января - по рабочему дню понедельник.