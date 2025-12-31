16+
Сюжеты:
Общество

Расписание электричек изменится в новогодние праздники в Самарской области

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новогодние изменения расписания пригородных поездов в Самарской области. Электрички курсируют 1 - 10 января - по выходному дню суббота. 11 января - по выходному дню воскресенье, 12 января - по рабочему дню понедельник.

3, 4, 5, 6 января пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр. 16:12) — Самара (приб. 18:22)
проследует по измененному расписанию. 

Тольятти (отпр. 16:45) — Самара (приб. 19:01) на участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: пл. Пятилетка, пл. Стахановская, пл. Киркомбинат, пл. Толевая. Поезд проследует с остановкой на ст. Безымянка.

31 декабря, 1 — 10 января назначаются поезда:

№ 7141 Самара (отпр.07:30) — Сызрань-1 (приб.09:11)

№ 7142 Сызрань-1 (отпр.09:25) — Самара (приб.11:07)

№ 7143 Самара (отпр.15:15) — Сызрань-1 (приб.17:07)

№ 7144 Сызрань-1 (отпр.17:35) — Самара (приб.19:17)

До 11 января маршрут поезда № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Тольятти (приб. 22.05)
устанавливается сообщением Самара (отпр. 20.11) — Тольятти (приб. 22.05). На участке Новокуйбышевская — Самара отменяется.

1 января отменяются электрички:

№ 7346/7345 Самара (отпр.10:02) — Тольятти (приб.12:16)

№ 7348/7347 Тольятти (отпр.16:12) — Самара (приб.18:22)

№ 7569 Мирная (отпр.17:09) — Сызрань (приб.20:03)

№ 7570 Сызрань (отпр.05:59) — Мирная (приб.08:55).

1-11 января отменяется пригородный поезд № 7145 Самара (отпр. 18:30) — Сызрань-1 (приб. 20:10).

11 января назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр. 18:30) — Абдулино (приб. 21:57). В праздничные дни поезд не курсирует.

12 января назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр. 05:16) — Похвистнево (приб. 05:45), сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. 

