Восстановлено движение транспорта в Самарской области на подъезде к Оренбургу

Движение автотранспорта на трассе М-5 "Урал" в Самарской области полностью восстановлено с 15:00.
Участок км 98 — км 129 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург был закрыт для грузового и маршрутного транспорта с 17:30 30 декабря.
Ограничения движения были связаны с неблагоприятными погодными условиями: плохая видимость, снег, сильный ветер.
