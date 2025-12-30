В новогоднюю ночь в Тольятти на елках включат музыку

В Тольятти в новогоднюю ночь с 31 декабря с 22:00 на 1 января до 2:00 для создания праздничного настроения традиционно планируется музыкальное сопровождение в местах установки елей.
Музыкальная программа состоится по адресам: Сквер 50-летия АВТОВАЗа, набережная Автозаводского района, Центральная площадь, Площадь Свободы, Парк Комсомольского района, мкр. Федоровка и площадь ДК "Тольяттиазот", сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
